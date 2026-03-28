Qué va a pasar con el precio de los autos usados: ¿conviene esperar para comprar?

El mercado automotor de los 0km está atravesando un mes convulsionado en materia de precios . Hay distintos motivos que hacen que este marzo sea especial.

Por un lado, el contexto macroeconómico. El dólar calmo quita presión sobre los precios. A esto se suma una retracción en las ventas en los dos primeros meses del año. Estos dos datos repercutieron en el mercado con la ampliación de los descuentos que realizan las fábricas y las concesionarias, que superan el 15%, y la decisión de todas las terminales de mantener sin aumento las listas de precios de sus modelos.

También hay factores puntuales que inciden en la situación del mercado. Por ejemplo, por la eliminación del Impuesto Interno, que, si bien comienza a regir desde abril, todas las marcas anunciaron las rebajas que van a aplicar que llegan hasta 21%. Esta medida también impacta en los modelos de segmentos inferiores.

A todo esto, hay que agregarle el factor de mayor competencia por la apertura económica. Hay muchos autos en stock y eso es un regulador de precios.

Con este escenario en el mercado de los 0km, el segmento de los usados no puede no sentir su impacto.

La situación de las ventas de los autos de segundamano está complicada. Los primeros días de marzo se notó una desaceleración de la demanda, que recién empezó a mejorar esta semana.

Hay que recordar que las operaciones en el primer bimestre mostraron una caída de 11,2%, después de un 2025 récord.

La explicación que dan en el sector sobre este cambio de tendencia, que se profundizó en este mes, tiene que ver con los precios de los autos usados que quedaron elevados ante un mercado de los 0km que está marcado por rebajas en las listas oficiales.

Concretamente, hay una resistencia por parte de los dueños de autos a reconocer que su vehículo perdió valor en cuestión de meses. Eso hace que intente venderlo a un precio superior al que el mercado está dispuesto a pagar. Ni hablar de los dueños de autos de alta gama donde, de un mes para el otro, por la eliminación del impuesto, los 0km bajaron fuerte sus precios.

El último dato conocido del stock de 0km señala que hay 141.000 unidades en los depósitos en fábricas, importadores y concesionarias. Equivale a más de tres meses de ventas.

Esos autos tienen que encontrar dueños y las redes de concesionarias de las distintas marcas ofrecerán todos los beneficios posibles para reducir su inventario.

Los dueños de autos que quieren sostener el precio de su usado deben competir contra la "deflación" en los 0km y no es fácil asimilarlo.

"El mercado del usados se tiene que reacomodar por lo que sucede con los 0km. El dueño de un vehículo usado que pone un precio lógico, lo vende. El que se resiste, va a tardar en venderlo hasta que lo baje. Es un proceso. El problema en el mercado del usado, a diferencia de una fábrica que determina el precio de un 0km, es que hay tantos formadores de precios como hay autos a la venta. Son miles. Es muy difícil unificar los valores y que todos se muevan al mismo tiempo. Cuesta asumir la pérdida. Por más que en una agencia se le diga que el precio que pide es alto, para las condiciones del mercado, el dueño del auto se resiste a bajarlo", explicó a este medio Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor.

Ante este panorama, se estima que el reacomodamiento de los precios de los usados demorará unas semanas y, en la medida en que se produzca, mejorará la demanda.

En una agencia relataron un caso concreto de lo que pasa en el mercado: "El dueño de un Toyota Corolla Cross XEI, modelo 2024, se compró un SUV de Great Wall híbrido enchufable por US$32.000. Lo atrajo el precio y el equipamiento que ofrecía. Quería vender su Corolla Cross a un precio similar. Se le explicó que su vehículo podía venderse hoy a US$27.000 o un poco menos. Obviamente, no quería aceptar esa diferencia. Este es un caso, pero hay cientos o miles de ejemplos como este. Estamos en una transición hasta que los dueños de usados admitan que su auto ya no vale los que pensaban".