Por qué están creciendo fuerte las ventas de autos de lujo

A partir del 1° de abril comienza a regir la eliminación del Impuesto Interno para los autos de mayor precio, tal como se aprobó en el Congreso en el marco de la ley de Reforma Laboral.

Se trata de la segunda escala de este tributo que grava a los 0km de más de $104 millones. La primera escala, que afectaba a vehículos del segmento mediano y hasta chico, fue dada de baja a comienzos de 2025.

Con esta modificación fiscal, los vehículos del segmento superior dejan de pagar una alícuota de 18%.

Si bien todavía no se efectivizó el beneficio impositivo, durante los últimos días las principales marcas premium, que venden autos por encima de ese valor, ya anticiparon los descuentos que aplicarán a sus modelos a partir del mes próximo.

Mercedes-Benz, por ejemplo, había sido la primera en dar a conocer su política comercial, incluso anticipando el descuento a cuenta de la futura baja. La reducción de los precios de los modelos que tributaban Internos es de alrededor de 13%.

BMW dispondrá una baja de hasta 21%, mientras que Audi lo hará en 17%.

Otras marcas como Volvo y Porsche también anunciaron los futuros precios con rebajas de 21% y 15% respectivamente.

Como es previsible, con precios más bajos, se espera una mayor demanda que ya se está evidenciando en las operaciones que se vienen reservando para concretarse una vez que rija a pleno la quita impositiva.

En los últimos dos meses se vivió un incremento de las consultas, a partir del anuncio de la posibilidad de una quita impositiva.

Un relevamiento realizado por MDZ por distintas concesionarias de las marcas premium muestran que las ventas pueden llegar a crecer hasta más de 50% cuando esté estabilizado el mercado.

Esta aclaración es importante debido a que en abril se van a concretar numerosas ventas que se postergaron a partir de enero – o incluso antes – cuando trascendió la información.

En una concesionaria Volvo, por ejemplo, estimaron que en volumen sus ventas de abril van a mostrar un crecimiento de 100% por todas las operaciones que no se concretaron en meses anteriores. De todas formas, estimaron que, una vez que pase este primer efecto, esperan vender 50% más unidades que el año pasado.

En el caso de Mercedes-Benz también esperan un salto importante. Desde una concesionaria explicaron que la demanda creció fuerte estas últimas semanas y aportaron un dato a tener en cuenta.

´´El representante de la marca (Prestige Auto) tenía una proyección de ventas para este año de 3.300 unidades y ya la están llevando a 4.000 unidades. Ese es el crecimiento que vamos a tener´´, señaló el empresario. Es decir, cerca de un 18% de incremento.

De todas formas, cada concesionaria tiene su propia estimación en base a lo que ven en los salones.

Desde otra concesionaria de esta marca alemana que ellos tienen 60% más pedidos que el año pasado. Cumplir con esa mayor demanda dependerá de las unidades que les asignen.

En el caso de Audi, según el dueño de una agencia de la marca, ya en febrero empezó a notar el incremento de los boletos (las ventas que se concretan cada día). ´´En nuestro caso, tenemos un incremento de las operaciones de 50%. No sé si se va a estabilizar en ese nivel, pero seguro va a estar cerca. Hay modelos como la Q3 o la Q5 que quedaron con precios muy competitivos´´, señaló.

Por el lado de BMW, desde una agencia estimaron que las ventas, una vez pasado el efecto del cuello de botella que se acumuló en los últimos dos meses, se estabilizarían con un piso de más de 20% respecto al año pasado.

En el caso de Porsche, estiman que este año van a vender el doble de unidades que 2025. De las 70 que vendieron un año atrás, pasarán a 140.

Todas estas proyecciones se realizan teniendo en cuenta las actuales condiciones macroeconómicas, especialmente el tipo de cambio.

Con un dólar calmo o a la baja, estos vehículos que se venden en moneda extranjera se vienen ´´abaratando´´ en pesos, lo que hace que sean más demandados.

Más si se tiene en cuenta que muchos 0km de segmentos inferiores, que se venden en pesos, siguieron aumentando mes a mes y quedaron ahora más cerca de los autos premium. Mucha gente aprovechará para dar un salto de gama.