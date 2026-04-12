Suzano fortalece su identidad y proyección en Argentina
La firma oficializa su integración global y refuerza en Argentina su apuesta por eficiencia, innovación y sustentabilidad.
La firma Suzano adopta el nombre de su casa matriz y consolida su posicionamiento en el país. Con foco en eficiencia, innovación y sustentabilidad, Argentina se reafirma como un mercado estratégico dentro de la red regional de Suzano.
Desde el 1 de abril, la operación conocida históricamente como Stenfar Suzano pasa a denominarse Suzano Argentina, oficializando su integración a la multinacional y marcando el inicio de una nueva etapa de crecimiento y posicionamiento en el país.
Suzano es hoy la única compañía papelera global con una filial 100% establecida en Argentina, un activo que brinda una ventaja competitiva diferencial. Con más de 30 años de presencia directa y una relación con el mercado que se remonta a la década del 70, la compañía consolida así una evolución natural de su historia.
En este marco, Suzano Argentina avanza en la incorporación de tecnología y el desarrollo de proyectos enfocados en mejorar la eficiencia operativa y fortalecer sus estándares de sustentabilidad, en línea con las demandas actuales de la industria.
El rebranding responde a una decisión estratégica orientada a potenciar la expansión de soluciones basadas en fibra renovable y alinear la identidad local con la marca global, simplificando su reconocimiento dentro de la cadena gráfica y de packaging.
Rol clave para la región
El mercado argentino cuenta con una fuerte tradición en la industria del papel, un alto nivel de industrialización y una red de clientes relevante a nivel regional. En este escenario, la operación local funciona como un punto de conexión estratégico para acompañar a clientes que operan en múltiples países y demandan soluciones integradas.
En Argentina, hoy nuestro foco está puesto en fortalecer nuestras marcas, incorporar tecnología y desarrollar proyectos que impulsen mayor eficiencia y sustentabilidad. Asimismo, desde la filial local, la compañía simplificará en Argentina uno de los pilares centrales de Suzano: la sustentabilidad integrada al modelo de negocio.
Suzano es un referente global en este aspecto, con un modelo basado en recursos 100% renovables, la plantación de aproximadamente 1,2 millones de árboles de eucalipto por día, y una política de conservación que destina cerca del 40% de nuestros bosques a preservación ambiental.
El negocio
En términos de negocio, Suzano Argentina cerró 2025 con aproximadamente 42 mil toneladas de papel comercializadas, consolidando su crecimiento por encima del promedio del mercado y fortaleciendo su posicionamiento en segmentos clave.
De cara a los próximos años, la compañía proyecta continuar ampliando su participación en el mercado, con foco en eficiencia operativa, diversificación del portafolio y desarrollo de soluciones de mayor valor agregado.
El contexto local también presenta oportunidades claras: el crecimiento del packaging, impulsado por cambios en los hábitos de consumo y el avance del comercio electrónico, y la demanda creciente de materiales más sustentables posicionan a la fibra renovable como protagonista en la transformación de la industria.
Convertirnos en Suzano Argentina nos resignifica como empresa: nos sentimos orgullosos de ser parte de una gran compañía global y queremos que esa pertenencia se vea y se transmita en cada gestión realizada en el negocio. Este paso fortalece nuestro posicionamiento, simplifica la relación con clientes y nos permite acelerar la llegada de nuevas soluciones al país.
Este hito es una confirmación del respaldo hacia Argentina por parte de Suzano y permite potenciar lo mejor de ambas culturas empresariales: el expertise industrial, la innovación y la escala global de Suzano, junto con la agilidad, la cercanía con el cliente y el profundo conocimiento del mercado local que caracterizan a Stenfar.
Tenemos la escala, el conocimiento y el compromiso para seguir creciendo, acompañando a nuestros clientes con innovación, eficiencia y una propuesta cada vez más sustentable.
* Iván Espósito, CEO de Suzano Argentina