Suzano fortalece su identidad y proyección en Argentina

La firma Suzano adopta el nombre de su casa matriz y consolida su posicionamiento en el país. Con foco en eficiencia, innovación y sustentabilidad, Argentina se reafirma como un mercado estratégico dentro de la red regional de Suzano.

Desde el 1 de abril, la operación conocida históricamente como Stenfar Suzano pasa a denominarse Suzano Argentina , oficializando su integración a la multinacional y marcando el inicio de una nueva etapa de crecimiento y posicionamiento en el país.

Suzano es hoy la única compañía papelera global con una filial 100% establecida en Argentina , un activo que brinda una ventaja competitiva diferencial. Con más de 30 años de presencia directa y una relación con el mercado que se remonta a la década del 70, la compañía consolida así una evolución natural de su historia.

En este marco, Suzano Argentina avanza en la incorporación de tecnología y el desarrollo de proyectos enfocados en mejorar la eficiencia operativa y fortalecer sus estándares de sustentabilidad, en línea con las demandas actuales de la industria.

El rebranding responde a una decisión estratégica orientada a potenciar la expansión de soluciones basadas en fibra renovable y alinear la identidad local con la marca global, simplificando su reconocimiento dentro de la cadena gráfica y de packaging.

Rol clave para la región

El mercado argentino cuenta con una fuerte tradición en la industria del papel, un alto nivel de industrialización y una red de clientes relevante a nivel regional. En este escenario, la operación local funciona como un punto de conexión estratégico para acompañar a clientes que operan en múltiples países y demandan soluciones integradas.

En Argentina, hoy nuestro foco está puesto en fortalecer nuestras marcas, incorporar tecnología y desarrollar proyectos que impulsen mayor eficiencia y sustentabilidad. Asimismo, desde la filial local, la compañía simplificará en Argentina uno de los pilares centrales de Suzano: la sustentabilidad integrada al modelo de negocio.

Suzano es un referente global en este aspecto, con un modelo basado en recursos 100% renovables, la plantación de aproximadamente 1,2 millones de árboles de eucalipto por día, y una política de conservación que destina cerca del 40% de nuestros bosques a preservación ambiental.

66bfbafae7ff53f77991b35d_Suzano7 Argentina se reafirma como un mercado estratégico dentro de la red regional de Suzano. Archivo.

El negocio

En términos de negocio, Suzano Argentina cerró 2025 con aproximadamente 42 mil toneladas de papel comercializadas, consolidando su crecimiento por encima del promedio del mercado y fortaleciendo su posicionamiento en segmentos clave.

De cara a los próximos años, la compañía proyecta continuar ampliando su participación en el mercado, con foco en eficiencia operativa, diversificación del portafolio y desarrollo de soluciones de mayor valor agregado.

El contexto local también presenta oportunidades claras: el crecimiento del packaging, impulsado por cambios en los hábitos de consumo y el avance del comercio electrónico, y la demanda creciente de materiales más sustentables posicionan a la fibra renovable como protagonista en la transformación de la industria.

Convertirnos en Suzano Argentina nos resignifica como empresa: nos sentimos orgullosos de ser parte de una gran compañía global y queremos que esa pertenencia se vea y se transmita en cada gestión realizada en el negocio. Este paso fortalece nuestro posicionamiento, simplifica la relación con clientes y nos permite acelerar la llegada de nuevas soluciones al país.

Este hito es una confirmación del respaldo hacia Argentina por parte de Suzano y permite potenciar lo mejor de ambas culturas empresariales: el expertise industrial, la innovación y la escala global de Suzano, junto con la agilidad, la cercanía con el cliente y el profundo conocimiento del mercado local que caracterizan a Stenfar.

Tenemos la escala, el conocimiento y el compromiso para seguir creciendo, acompañando a nuestros clientes con innovación, eficiencia y una propuesta cada vez más sustentable.

* Iván Espósito, CEO de Suzano Argentina