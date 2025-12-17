Superávit fiscal y presupuesto: dos "buenas noticias" económicas de la semana
Superávit fiscal y avance del Presupuesto 2026 en el Congreso: las claves que marcan el rumbo de la economía y responden a los compromisos con el FMI.
En su habitual espacio en MDZ Radio 105.5 FM, el columnista económico Carlos Burgueño se refirió a los últimos movimientos en la política económica, centrándose principalmente en lo que consideró "dos buenas noticias": el superávit fiscal por segundo año consecutivo y el dictamen para el Presupuesto 2026.
En primer lugar, destacó el cumplimiento de los objetivos fiscales. "Se confirma que se cumple la meta fiscal de este año, en noviembre, 1.7% de superávit fiscal primario", señaló. Y agregó: "Diciembre siempre es deficitario... pero de todas maneras, la meta de 1.5% se va a lograr. Y por segundo año consecutivo".
Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio:
Burgueño profundizó en la importancia de este dato: "El superávit financiero, esto es descontando el pago de la deuda, también resultó superavitario en 0.5%. O sea, Argentina pagó su deuda y siguió manteniendo superávit. Esto, que parece muy técnico, es la base de la estabilidad. Ya sabes que con estos datos no vas a tener un descontrol inflacionario".
Respecto a la segunda noticia positiva, el analista indicó: "Hay dictamen de presupuesto. Probablemente, muy probablemente, en esta misma semana sea por deber. En diputados... se aprobará el presupuesto". Explicó el proceso en curso: "Vamos siguiendo paso a paso lo que va sucediendo con el presupuesto. El primer eslabón de esta cadena de tres momentos ya se dio ayer. La aprobación de dictamen de comisión del presupuesto. Ahora el recinto, cosa que creo que va a suceder mañana".
Previamente, Burgueño había contextualizado otros cambios recientes en el equipo económico, vinculándolos con la evolución de variables clave y los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al respecto, sostuvo: "Cuatro meses consecutivos de caída fuerte de la recaudación contra la inflación provocaron esta aceleración" en los cambios. Y concluyó sobre la influencia del organismo internacional: "Sigan al FMI. En general, sobre todo si es el que pone, el que llama a la señora Tarasca".