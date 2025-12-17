Superávit fiscal y presupuesto: dos "buenas noticias" económicas de la semana

Superávit fiscal y avance del Presupuesto 2026 en el Congreso: las claves que marcan el rumbo de la economía y responden a los compromisos con el FMI.

En su habitual espacio en MDZ Radio 105.5 FM, el columnista económico Carlos Burgueño se refirió a los últimos movimientos en la política económica, centrándose principalmente en lo que consideró "dos buenas noticias": el superávit fiscal por segundo año consecutivo y el dictamen para el Presupuesto 2026.

En primer lugar, destacó el cumplimiento de los objetivos fiscales. "Se confirma que se cumple la meta fiscal de este año, en noviembre, 1.7% de superávit fiscal primario", señaló. Y agregó: "Diciembre siempre es deficitario... pero de todas maneras, la meta de 1.5% se va a lograr. Y por segundo año consecutivo".

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 17-12-2025 -MC - CARLOS BURGUEÑO - COLUMNA ECONÓMICA Burgueño profundizó en la importancia de este dato: "El superávit financiero, esto es descontando el pago de la deuda, también resultó superavitario en 0.5%. O sea, Argentina pagó su deuda y siguió manteniendo superávit. Esto, que parece muy técnico, es la base de la estabilidad. Ya sabes que con estos datos no vas a tener un descontrol inflacionario".

Respecto a la segunda noticia positiva, el analista indicó: "Hay dictamen de presupuesto. Probablemente, muy probablemente, en esta misma semana sea por deber. En diputados... se aprobará el presupuesto". Explicó el proceso en curso: "Vamos siguiendo paso a paso lo que va sucediendo con el presupuesto. El primer eslabón de esta cadena de tres momentos ya se dio ayer. La aprobación de dictamen de comisión del presupuesto. Ahora el recinto, cosa que creo que va a suceder mañana".