El ancla no se mueve: en noviembre hubo otro superávit fiscal financiero

El Sector Público Nacional (SPN) volvió a mostrar números positivos en noviembre de 2025. Según los datos oficiales de la secretaría de Hacienda, el mes cerró con un superávit fiscal primario de $2.128.009 millones y un superávit financiero de $599.954 millones. De esta forma suma el cuarto mes consecutivo positivo en las cuentas financieras.

Con este resultado, los primeros once meses del año arrojan un superávit primario equivalente a aproximadamente 1,7% del PBI y un superávit financiero cercano a 0,6% del PBi, lo que está en línea con el 1,8% y 0,3% respectivamente del año 2024.ls

Uno de los factores clave fue la fuerte contracción del gasto público primario, que se redujo 14,2% en términos reales respecto de noviembre de 2024. No obstante, dentro de ese ajuste hubo partidas que mostraron incrementos interanuales: las jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 5,5%, mientras que la Asignación Universal para Protección Social avanzó 7,4%, reflejando una recomposición focalizada en prestaciones sociales.

Por el lado de los ingresos, hay que remarcar que la mejora nominal de la recaudación fue menor a la de la inflación en el mes. En el caso del IVA la mejora fue de 26,5%, cinco puntos menos que el 31,4% que macó el IPC.

La distancia fue mayor en el caso de impuesto a las Ganancias (21,3%) y débitos y créditos (22,6%).

Además, en 2024 se habían registrado ingresos extraordinarios que no se repitieron con la misma intensidad, como la moratoria impositiva, el corrimiento de vencimientos de anticipos de Ganancias y Bienes Personales de personas humanas, el Impuesto de Regularización de Activos y el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales.

A esto se suma la eliminación o reducción de diversos tributos, como retenciones (-56,9%), bienes personales (-57,5%) o impuesto PAIS, durante el período analizado.

Hay que remarcar el fuerte incremento del impuesto a las importaciones que sumaron un 41,9%.