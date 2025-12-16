El ancla no se mueve: en noviembre hubo otro superávit fiscal financiero
El Gobierno sostuvo en noviembre tanto el superávit fiscal primario como financiero. Fuerte baja del gasto público y flojos números de recaudación.
El Sector Público Nacional (SPN) volvió a mostrar números positivos en noviembre de 2025. Según los datos oficiales de la secretaría de Hacienda, el mes cerró con un superávit fiscal primario de $2.128.009 millones y un superávit financiero de $599.954 millones. De esta forma suma el cuarto mes consecutivo positivo en las cuentas financieras.
Con este resultado, los primeros once meses del año arrojan un superávit primario equivalente a aproximadamente 1,7% del PBI y un superávit financiero cercano a 0,6% del PBi, lo que está en línea con el 1,8% y 0,3% respectivamente del año 2024.ls
Te Podría Interesar
Uno de los factores clave fue la fuerte contracción del gasto público primario, que se redujo 14,2% en términos reales respecto de noviembre de 2024. No obstante, dentro de ese ajuste hubo partidas que mostraron incrementos interanuales: las jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 5,5%, mientras que la Asignación Universal para Protección Social avanzó 7,4%, reflejando una recomposición focalizada en prestaciones sociales.
El superávit fiscal financiero, en detalle
Por el lado de los ingresos, hay que remarcar que la mejora nominal de la recaudación fue menor a la de la inflación en el mes. En el caso del IVA la mejora fue de 26,5%, cinco puntos menos que el 31,4% que macó el IPC.
La distancia fue mayor en el caso de impuesto a las Ganancias (21,3%) y débitos y créditos (22,6%).
Además, en 2024 se habían registrado ingresos extraordinarios que no se repitieron con la misma intensidad, como la moratoria impositiva, el corrimiento de vencimientos de anticipos de Ganancias y Bienes Personales de personas humanas, el Impuesto de Regularización de Activos y el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales.
A esto se suma la eliminación o reducción de diversos tributos, como retenciones (-56,9%), bienes personales (-57,5%) o impuesto PAIS, durante el período analizado.
Hay que remarcar el fuerte incremento del impuesto a las importaciones que sumaron un 41,9%.