Sube el plazo fijo: cuánto se gana al invertir $1 millón en Banco Nación

El plazo fijo en Banco Nación ofrece nuevos rendimientos: cuánto se gana al invertir $1 millón a 30 días.

En un contexto de ajuste de tasas, el plazo fijo volvió a mostrar una mejora en los rendimientos y se posiciona nuevamente como una alternativa de ahorro para quienes buscan previsibilidad. El Banco Nación actualizó su tasa de interés y ya se puede calcular cuánto se obtiene al invertir $1.000.000 a 30 días.

De acuerdo a la información oficial de la entidad, el rendimiento varía según el canal utilizado para constituir el plazo fijo, ya sea de forma presencial en sucursal o a través de medios electrónicos.

Cuánto rinde un plazo fijo en Banco Nación a 30 días Si el depósito se realiza en sucursal, el plazo fijo a 30 días ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,5%. En este caso, una inversión de $1.000.000 genera intereses por $16.849,32, lo que lleva el monto total al vencimiento a $1.016.849,32. La Tasa Efectiva Anual (TEA) se ubica en 22,54%.

En cambio, al constituir el plazo fijo por canal electrónico, el rendimiento es mayor. La TNA asciende al 26%, con una TEA del 29,34%. De esta manera, los intereses generados alcanzan los $21.369,86, y el monto total al finalizar el plazo es de $1.021.369,86.

Las tasas de plazo fijo se encuentran parejas a la inflación de octubre que se anunciará hoy. Foto: Shutterstock El plazo fijo se mantiene como alternativa segura y de bajo riesgo. Foto: Shutterstock Diferencia entre hacerlo en sucursal o de manera online La brecha entre ambos canales es significativa. Al optar por la modalidad electrónica, el ahorrista obtiene $4.520,54 más en intereses en solo 30 días respecto al plazo fijo realizado en sucursal. Esta diferencia responde a la política de los bancos de incentivar el uso de canales digitales.