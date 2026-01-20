Sube el plazo fijo: cuánto se gana al invertir $1 millón en Banco Nación
El plazo fijo en Banco Nación ofrece nuevos rendimientos: cuánto se gana al invertir $1 millón a 30 días.
En un contexto de ajuste de tasas, el plazo fijo volvió a mostrar una mejora en los rendimientos y se posiciona nuevamente como una alternativa de ahorro para quienes buscan previsibilidad. El Banco Nación actualizó su tasa de interés y ya se puede calcular cuánto se obtiene al invertir $1.000.000 a 30 días.
De acuerdo a la información oficial de la entidad, el rendimiento varía según el canal utilizado para constituir el plazo fijo, ya sea de forma presencial en sucursal o a través de medios electrónicos.
Cuánto rinde un plazo fijo en Banco Nación a 30 días
Si el depósito se realiza en sucursal, el plazo fijo a 30 días ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20,5%. En este caso, una inversión de $1.000.000 genera intereses por $16.849,32, lo que lleva el monto total al vencimiento a $1.016.849,32. La Tasa Efectiva Anual (TEA) se ubica en 22,54%.
En cambio, al constituir el plazo fijo por canal electrónico, el rendimiento es mayor. La TNA asciende al 26%, con una TEA del 29,34%. De esta manera, los intereses generados alcanzan los $21.369,86, y el monto total al finalizar el plazo es de $1.021.369,86.
Diferencia entre hacerlo en sucursal o de manera online
La brecha entre ambos canales es significativa. Al optar por la modalidad electrónica, el ahorrista obtiene $4.520,54 más en intereses en solo 30 días respecto al plazo fijo realizado en sucursal. Esta diferencia responde a la política de los bancos de incentivar el uso de canales digitales.
El plazo fijo, una opción de corto plazo
El plazo fijo continúa siendo una herramienta elegida por quienes priorizan seguridad y bajo riesgo, especialmente en inversiones de corto plazo. La suba de tasas registrada en las últimas semanas refuerza su atractivo frente a otras alternativas tradicionales de ahorro.