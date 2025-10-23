Sorpresiva baja del dólar oficial: a cuánto cotiza este jueves

A pocas horas para las elecciones legislativas, así se encuentran las principales cotizaciones este jueves 23 de octubre.

El dólar oficial descendió diez pesos este jueves y actualmente cotiza a $1.505 para la venta. Por su parte, el dólar blue se mantiene sin cambios y cotiza a $1.550.

En cuanto a los dólares financieros, el dólar MEP tiene un valor de $1.567 y el contado con liqui a $1.589.

Las declaraciones de Luis Caputo sobre el dólar en la previa a las elecciones En medio de la incertidumbre financiera y los rumores sobre posibles modificaciones en la política monetaria, el ministro de Economía Luis Caputo aclaró a través de sus redes sociales que no se tocará el actual régimen cambiario.

Caputo ratificó que se mantendrá el sistema de bandas cambiarias, dentro del cual el tipo de cambio oficial puede fluctuar entre un valor mínimo y máximo establecidos por el Banco Central. Actualmente, el rango se ubica aproximadamente entre $938 y $1.491 por dólar, y seguirá funcionando sin cambios, según confirmó el funcionario.

El ministro intentó llevar tranquilidad a los mercados, en un contexto en el que los operadores financieros especulaban con una posible devaluación o una modificación del esquema.