El dólar volvió a bajar este viernes: a cuánto cerró la semana

Este viernes, mientras el presidente Javier Milei se encuentra en Hungría en un nuevo viaje internacional, el dólar volvió a darle una buena noticia al bajar levemente en sus cotizaciones. La caída se da en medio del conflicto global de Medio Oriente y tras declaraciones de Luis Caputo sobre un "boom de inversiones".

En concreto, el dólar oficial cerró a $1360 para la compra y $1410 para la venta según indican los principales portales de cotizaciones de la moneda estadounidense. Es una diferencia de $5 menor de la que marcó el cierre del día jueves.

Mientras tanto, el dólar blue sigue bajando y quedó este viernes en $1405 para la compra y $1425 para la venta. Se trata de una leve baja también de $5 respecto del cierre del día jueves.

El dólar MEP, en tanto, quedó en $1419 para la compra y $1422 para la venta , subiendo levemente su precio respecto del jueves. Y el CCL quedó en $1467 para la compra y en el segmento de la venta a $1468.

A nivel local, los títulos en dólares anotan bajas generalizadas de hasta el 1,5% de la mano del Bonar 2041. A este le siguen el Bonar 2035 (-1,5%) y el Global 2041 (-1,2%).

En este contexto, el riesgo país avanza 3,5% a 623 puntos básicos y roza un nuevo récord anual.

Los Bonos CER avanzan hasta 1,3% en la jornada en medio de un contexto de liquidez holgada. El S&P Merval trepa 0,4% hasta los 2.779.286,88 puntos en pesos, mientras que medido en dólares lo hace 0,3% hasta los 1.891,03 puntos.

Los papeles locales operan mixtos: suben hasta 3,4% de la mano de Sociedad Comercial del Plata y caen 2,7%, lideradas por Central Puerto. En la semana, acumula una suba del 5,2% en pesos y otra igual en dólares, lo que implica el mayor avance semanal desde enero del corriente año.

Entre los ADRs, la tendencia es bajista. Si bien YPF encabeza con un alza del 2,7%, Central Puerto retrocede 3,4% e IRSA cae un 2,9%. A su vez, la acción argentina Bioceres Crop vuelve a desplomarse hasta un 7,5%.