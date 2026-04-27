Sorprende "maizaso" de Agricultura: el maíz alcanzaría las 67 millones de toneladas

Con una estimación de 67 millones de toneladas, 10% por encima de las principales previsiones, el dato de Agricultura que se confirmó en la Bolsa de Comercio de Rosario, durante el Primer Remate de soja formal de la temporada, provocó expresiones de sorpresa entre la numerosa asistencia.

De concretarse el volumen, se consolidaría el récord absoluto de la actual campaña agrícola, muy por encima de las 150 millones de toneladas calculadas en el arranque de la campaña, y de las 146 millones de toneladas “oficiales” del ciclo 2018/19.

De todos modos, aún falta bastante de la cosecha atrasada por copiosas precipitaciones que se siguen produciendo, ahora con un riesgo extra: la ola de frío que, si bien, aleja por el momento la chance de nuevas lluvias, amenaza con heladas tempranas que pueden causar graves daños a la soja .

Como se sabe, la oleaginosa, que recién comienza a levantarse tiene como punto frágil, justamente, el momento de madurez debido a la fácil apertura de sus chauchas (por lo que pierde los codiciados porotos), situación que se puede acelerar con heladas tempranas de abril, principios de mayo.

De hecho, el atraso acumulado hasta ahora, lleva a que la recolección , además lógicamente del trigo y cebada de invierno, hasta ahora alcance solo al girasol (96% cosechado), seguido por el arroz (80%). En el resto, los porcentajes que aún falta cosechar crecen a 60% en algodón, 68% en maíz, 80% en sorgo y 90% de la soja, entre los más importantes.

Discursos "tranqui" y políticos

A su turno, el titular de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bertolato destacó “en materia de infraestructura, el proceso de licitación de la vía navegable troncal, en el que la BCR participó activamente con propuestas y pedidos de modificación al pliego inicial para reducir costos y generar las condiciones necesarias para que los barcos puedan salir completos desde nuestros puertos”.

También se refirió a los avances en infraestructura vial provincial: el tercer carril de la autopista Rosario–Santa Fe, la variante de la Ruta Provincial 91 hacia Timbúes y la reciente incorporación de la Ruta A012 al entramado estratégico, cuyo marco jurídico para la delegación a la provincia. A esto sumó las licitaciones impulsadas por el Gobierno Nacional para los corredores viales Centro y Chaco–Santa Fe, y el proceso de reorganización del sistema ferroviario de cargas, “en particular el Ferrocarril Belgrano cuya licitación se lanzará en breve”, dijo. “Creemos que estamos por el camino correcto para empezar a saldar deudas históricas que tiene la infraestructura de transporte de cargas en nuestro país”, afirmó.

Más en estilo “ elecciones” por la forma y los contenidos, el gobernador de Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro pareció estar ya en campaña y, tras agradecer la colaboración de la BCR, destacó las obras de infraestructura como los accesos a los puertos, el 3° carril de la Autopista, o los caminos laterales para, inmediatamente, llamar a “ terminar con las retenciones para que se pueda producir más”.

Y agregó que “ vamos a seguir reclamando al Gobierno Nacional que se haga cargo de las rutas nacionales”.

De su gestión destacó “ el mayor financiamiento para las empresas y los Fondos de Garantía con la BCR, y la menor carga tributaria pues no se cobra IIBB al campo, y se reduce el costo de tener nuevos empleados”, dijo, y agregó que “ esto representa $ 82.000 millones menos de recaudación, pero es el camino!”, enfatizó.

Previsible: suben más las exportaciones

“Solo en el mes de marzo, el sector Agroindustrial exportó U$S 4.734 millones, superando en U$S 1.132 millones la cifra registrada en marzo del año pasado, lo que equivale a un salto interanual de 31,4% para el tercer mes del año”, señala el ultimo informe del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que ahora le elabora la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Así, durante el primer trimestre, la agroindustria acumuló exportaciones por un valor total de U$S 12.218 millones, lo que representa un incremento de 15,5% (U$S 1.642 millones adicionales) en comparación con el mismo periodo de 2025.

La proyección también es positiva para los próximos 10 años ya que, según el Programa europeo que incorporó la BCR el año pasado, la eliminación de los derechos de exportación permitiría incorporar más de 2 millones de hectáreas a la producción, aumentar en casi 17 millones de toneladas la producción agroindustrial y generar un incremento de más de U$S 6.500 millones en exportaciones. “Y lo más importante: ese mayor nivel de actividad permitiría recuperar la recaudación nacional asociada a estos tributos en apenas cuatro años, e incluso en solo dos años si se considera el impacto positivo sobre la recaudación de las provincias”, según destacó el titular de la entidad santafesina, Bortolato. “Estamos frente a una medida que no solo mejora la competitividad del sector, sino que fortalece el desarrollo productivo del país”, completó.