Sofía Vago: "Los que están en el mercado laboral van a tener que adaptarse y transformarse"

La CEO de Accenture Argentina, Sofía Vago, se refirió acerca del impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral.

La CEO de Accenture Argentina, Sofía Vago, se refirió acerca del impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral y expresó que varios puestos de trabajos van a tener que "daptarse y transformarse".

"La irrupción tecnológica de la IA sobre las organizaciones y el empleo toca la forma en la que trabajamos. Requerimos de perfiles que puedan adaptarse al uso cotidiano de soluciones de inteligencia artificial como un potenciador de su propio trabajo", señaló Vago en diálogo con MDZ, en el marco del relanzamiento del Centro Industria X y la presentación del primer diagnóstico nacional de IA en la industria elaborado en conjunto entre Accenture y la Unión Industrial Argentina (UIA).

Y agregó: "La adaptación cultural es un aspecto fundamental de este talento que cada organización posee con sus especializaciones. Cada organización tiene lugares distintos en donde implementar este tipo de soluciones, pero requiere esto de poder tener culturalmente la posibilidad o la capacidad de utilizar la inteligencia artificial como un habilitador".

"En términos de empleo, lo que está cambiando un poco son las skills que cada empleado tiene que tener en virtud del uso y provechamiento qeu da la inteligencia artificial", sostuvo a este medio.

Impacto en el empleo A su vez, Vago apuntó a que las empresas están cada vez entrenándose en el uso de la inteligencia artificial. "Hay una parte que tiene que ver con gente que puede desarrollar y entrenar una IA, que son ciertos perfiles", dijo.