Sin operaciones en Wall Street, las acciones y bonos locales operan a la baja en la última rueda de la semana

El Merval opera con tendencia bajista1,9% ante la ausencia de referencias externas debido a que Wall Street se encuentra sin operaciones.

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Este viernes, Wall Street no opera por la celebración del Juneteenth, fecha que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. En ese marco, los activos locales no cuentan con la referencia de la bolsa de Nueva York.

A su vez, Estados Unidos e Irán posponen conversaciones y los mercados siguen de cerca el precio del petróleo.

Bonos y acciones En la plaza local, el Merval cae 1,9%. Las acciones del panel líder registran caídas generalizadas. El mayor rojo lo registra el papel de BBVA (-4,9%).

Los bonos en dólares bajo legislación local se mueven mixtos, con subas en el Global 2029 (+0,9%).

El riesgo país se ubica en 429 puntos básicos.