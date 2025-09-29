Sin acuerdo del Senado, extienden el mandato de los directores del Banco Central

El Gobierno decidió prorrogar los mandatos de cuatro directores del Banco Central hasta tanto tengan acuerdo del Senado. Además extendió el mandato del presidente del BICE.

Tras el vencimiento de sus mandatos, por no contar con el aval del Senado de la Nación, el Gobierno nacional dispuso la continuidad de cuatro directores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con las designaciones en comisión de Pedro Juan Inchauspe, Nicolás Marcelo Ferro, Silvina Rivarola y Sebastián Sánchez Sarmiento, quienes continuarán en funciones hasta el 23 de septiembre de 2031.

El decreto 691/2025 aclara que, mientras tanto, el Poder Ejecutivo solicitará el correspondiente acuerdo del Senado para formalizar los nombramientos. La medida fue adoptada tras el vencimiento, el pasado 23 de septiembre, de los mandatos otorgados en 2024 por los decretos 69 y 114.

Santiago Bausili.jpg NA

El BICE, entidad financiera de capital estatal, juega un rol central en el financiamiento de proyectos de inversión y exportación, especialmente para pymes.

La llegada de Van Tooren se produce en un momento de reacomodamientos internos, luego de la abrupta renuncia en mayo de Juan Manuel Troncoso, quien había sido designado por Milei pero dejó el cargo por diferencias vinculadas a la política de congelamiento de sueldos en empresas estatales.