El Gobierno baja la tasa de interés para recuperar el crédito

El Gobierno aprovecha para bajar la tasa de interés y reimpulsar el crédito al consumo, con el impulso de la ayuda financiera de Estados Unidos.

El Banco Central (BCRA) redujo en 10 puntos porcentuales, de 35% a 25%, la tasa de interés simultánea que utiliza para sacar pesos de circulación a cambios de letras que entrega a los bancos.

Según consignó una nota de Infobae, a partir de fuentes bancarias, el director del BCRA, Santiago Bausili, intenta con esta movida reducir el costo del financiamiento y así mejorar el crédito, la actividad económica, y abaratar al mismo tiempo el costo de refinanciación de deuda del Tesoro nacional.

Tal como sucede desde julio pasado, esta medida puede arrastrar a la baja a todas las tasas del sistema. Con esas colocaciones el Tesoro “esteriliza” pesos que el 18 de septiembre llegaron a un stock de 4.796.185 millones.

La intención es que las tasas de interés bancarias se acomoden en un escalón más accesible al consumo doméstico, y cedan los rendimientos a plazos fijos para incentivar la inversión.

Hoy las tasas de plazo fijos están situados entre un 35% y un 43%, en los principales bancos del mercado, pero las tasas que cobran para créditos 110% o 115%, mientras que el Costo Financiero Total (CFT) puede superar el 250%.al consumo superan ampliamente el 100%. En los principales bancos van desde el 110% al 115%, con un Costo Financiero Total (CFT) puede superar el 250%.