Cae el dólar oficial tras el anuncio del Tesoro de Estados Unidos
La moneda paralela se desplomó tras el alivio económico que consiguió el Gobierno en sus reuniones en Estados Unidos.
El dólar oficial bajó 45 pesos el martes y este miércoles bajó $10 luego de que se confirmara el paquete de asistencia de Estados Unidos que consiste en compra de bonos y swap por US$20 mil millones. Actualmente cotiza a $1.380 para la venta. Por su parte, el dólar blue retrocedió 20 pesos y cotiza a 1.390 pesos para la venta.
Los financieros también bajaron y el dólar MEP ronda los $1.380 y el contado con liqui a $1.391.
Estados Unidos confirmó el paquete de asistencia
El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que negocia un swap de US$20.000 millones con la Argentina y que compraría bonos de la deuda argentina en caso de que la situación lo exija.
Asimismo, señaló que está en condiciones de ofrecer un crédito stand by al país a través del fondo de estabilización cambiaria.
"El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva", señaló el funcionario.