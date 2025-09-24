Inversores de fiesta: las acciones argentinas se disparan hasta 9% en Wall Street
Tras la confirmación del apoyo financiero de Estados Unidos, las acciones y bonos viven una jornada de importantes subas, mientras el dólar se mantiene calmo.
Con saltos de hasta el 9% las acciones argentinas operan en modo "bullish" este miércoles en Wall Street, tras conocerse el rescate del gobierno de Estados Unidos, concentrados en un swap por US$20.000 millones, la compra de bonos y la posibilidad de un crédito stand-by del Tesoro de EE.UU.
Lideran las alzas los ADR (American Depositary Receipt) del sector financiero, con Grupo Financiero Galicia a la cabeza, marcando una suba de 9,09%, seguido por Banco Supervielle (7,03%), seguidos por Banco Macro (4,64%) y BBVA (3,37%).
Más atrás se ubican IRSA (3%), Central Puerto (2,83%),
Noticia en desarrollo