Inversores de fiesta: las acciones argentinas se disparan hasta 9% en Wall Street

Tras la confirmación del apoyo financiero de Estados Unidos, las acciones y bonos viven una jornada de importantes subas, mientras el dólar se mantiene calmo.

Carlos Boyadjian

Las acciones argentinas atraviesan un momento de gran expectativa tras el mega paquete de asistencia financiera que consiguió el presidente Javier Milei.&nbsp;

Con saltos de hasta el 9% las acciones argentinas operan en modo "bullish" este miércoles en Wall Street, tras conocerse el rescate del gobierno de Estados Unidos, concentrados en un swap por US$20.000 millones, la compra de bonos y la posibilidad de un crédito stand-by del Tesoro de EE.UU.

Lideran las alzas los ADR (American Depositary Receipt) del sector financiero, con Grupo Financiero Galicia a la cabeza, marcando una suba de 9,09%, seguido por Banco Supervielle (7,03%), seguidos por Banco Macro (4,64%) y BBVA (3,37%).

Más atrás se ubican IRSA (3%), Central Puerto (2,83%),

Noticia en desarrollo

