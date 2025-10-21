Sigue el superávit comercial y China supera a Brasil como principal socio de la Argentina

A caballo de una política fuertemente aperturista, el sector externo se posiciona como el más dinámico de la economía argentina. En el mes de septiembre el comercio exterior argentino se expandió un fuerte 18,7% con crecimiento tanto de exportaciones como de importaciones y alcanzó un nuevo superávit comercial , el vigésimo consecutivo.

Aunque claramente no todo lo que brilla es oro, hay que mencionar que la aceleración de exportaciones por los incentivos llegados por la baja de retenciones fue el gran responsable de estos fuertes datos, además de que el aumento sostenido y constante de las importaciones amenazan en el corto plazo la continuidad del superávit.

Según el informe ICA ( Intercambio Comercial Argentino ) de Indec, en septiembre de 2025, las exportaciones alcanzaron US$ 8.128 millones, lo que representó un incremento interanual del 16,9 %. Este crecimiento se sustentó mayormente en el aumento de las cantidades exportadas (16,5 % más) mientras que los precios apenas variaron, con una suba de 0,3 %.

Por su parte, las importaciones totalizaron US$7.207 millones, lo que implica un alza del 20,7 % frente al mismo mes del año anterior. En este rubro, las cantidades importadas crecieron un 21,3 %, mientras que los precios descendieron un 0,3 %.

En conjunto, el intercambio comercial (exportaciones + importaciones) llegó a US$15.336 millones en septiembre, una expansión interanual del 18,7 %, y se trata del nivel más alto desde agosto de 2022.

comex 2

La balanza comercial del mes arrojó un superávit de US$921 millones, lo que marca el vigésimo segundo mes consecutivo con saldo comercial positivo para Argentina. Sin embargo, ese superávit se redujo respecto al mismo mes del año anterior, lo que evidencia la fuerte incidencia de la apertura de las importaciones. Algo que se puede notar en el análisis de los primeros nueve meses del año con exportaciones que totalizaron US$63.533 millones y crecieron 7,5 % e importaciones que alcanzaron US$ 57.503 millones, con un aumento más pronunciado del 30,6 %.

El intercambio total se ubicó en US$121.037 millones, lo que representa un alza del 17,4 % en la comparación interanual. El superávit acumulado hasta septiembre fue de US$ 6.030 millones.

China superó a Brasil como primer socio comercial

El comercio con el bloque Mercosur arrojó un déficit de US$5.265 millones en los primeros nueve meses de 2025 con exportaciones por US$12.162 millones e importaciones por US$17.428 millones (+30,5 %).

Con China, el intercambio mostró el mayor déficit con US$6.572 millones, por exportaciones por US$6.519 millones (+29,3 %) e importaciones por US$13.091 millones (+66,2 %).

Gracias a los embarques de soja que se triplicaron rumbo a China, favorecidos por la baja de retenciones y la guerra comercial entre ese país y Estados Unidos, el gigante asiático se convirtió en el mayor socio comercial de la Argentina, desplazando a Brasil de ese sitial.

Las importaciones, en tanto, incluyeron compras de Bienes de Consumo, tanto en los segmentos semi-duraderos (US$69 millones) como en los duraderos (US$56 millones). Las compras totales de Argentina al exterior durante el mes contabilizaron US$7.207 millones, lo que significó un aumento del 20,7% interanual.

Específicamente, el sector de vehículos automotores de pasajeros creció 68,6% interanual en valores. Las marcas de origen chino, como BYD, absorbieron la mayor parte del cupo de vehículos eléctricos híbridos que se podían importar sin aranceles.