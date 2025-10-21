Importante salto del dólar blue pese al buen comentario de Scott Bessent
La moneda paralela aumentó luego de que el presidente de Estados Unidos asegurara que "Argentina se está muriendo, no tienen plata ni nada".
El dólar oficial subió 10 pesos este martes y actualmente cotiza a $1.505 para la venta. Por su parte, el dólar blue aumentó quince pesos y cotiza a $1.520 para la venta. Esto se da luego de las declaraciones Scott Bessent sobre la realidad argentina.
En cuando a los dólares financieros, el dólar MEP se consigue a $1.565 y el contado con liqui a $1.582.
Milei y su cruce positivo con Scott Bessent
Fiel a su estilo, el presidente Javier Milei festejó el apoyo que volvió a manifestar el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. "Tomar nota. Fin", escribió el presidente argentino en la red social X.
Qué dijo Scott Bessent
Bessent, comunicó a través de sus redes sociales el acuerdo alcanzado con el Banco Central (BCRA). A su vez, mostró de nuevo su apoyo a Argentina y señaló: "No queremos otro estado fallido en América Latina".
"El Tesoro de Estados Unidos ha firmado un acuerdo de estabilización económica con el Banco Central de Argentina", posteó Bessent.
Frente a las elecciones nacional de del próximo domingo, el apoyo de Estados Unidos es clave para la gestión de Milei. El Gobierno nacional necesita de oxígeno para llegar a los comicios con calma en los mercados.