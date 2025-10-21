La exportación de energía y el aporte al superávit comercial abren una ventana de oportunidades

En septiembre, ocho de cada diez dólares de la balanza comercial superavitaria se explican por la energía. Con foco en Vaca Muerta, el futuro luce promisorio.

Las exportaciones de energía vienen creciendo de la mano del desarrollo de Vaca Muerta.

Hay consenso en que una economía sana implica confirmar los “superávits gemelos”. Esto es, que durante todo el ejercicio el Ejecutivo logre mostrar sólidos resultados positivos en cuanto a lo fiscal (superávit primario) y en el comercial (balance a favor en el saldo exportaciones e importaciones).

En octubre el Gobierno confirmó que este año se consolidarán ambos. En el primer caso, se consolidará un azul de aproximadamente 1,5% del PBI. Esto es, unos 10.000 millones de dólares finales. La meta pactada con el FMI.

Los resultados presentados ayer por el Indec correspondientes a la balanza comercial de septiembre, va en un sentido similar. El mes pasado se registró un saldo positivo de 921 millones de dólares; proyectando ahora para todo el 2025 un resultado favorable de entre 10.000 y 11.000 millones.

La fuerza de la energía En este caso, se confirma que el principal rubro exportador continúa siendo (y será por mucho tiempo) el complejo agroexportador argentino, con o sin valor agregado. Sin embargo, un nuevo rubro comienza a tallar en la balanza comercial positiva: la energía en todas sus variables, de la mano de Vaca Muerta.

Según el último informe del Instituto Argentina de Análisis Fiscal (IARAF), dirigido por el economista Nadin Argañaraz, con un saldo positivo US$775 millones, la balanza energética explicó el 84% del saldo de balanza comercial de septiembre, y en el año lleva un aporte extra de US$1.656 millones en relación al 2024.