La balanza comercial sigue positiva, a pesar de la fuerte suba de importaciones

No obstante, aunque en junio de 2025 hubo un superávit comercial de US$ 906 millones , se trató de la mitad del superávit de US$ 1.880 millones logrado en el mismo mes del año pasado. El saldo comercial reducido respondió a una suba en las importaciones de 35,9% interanual, aunque las exportaciones crecieron un 10,8% interanual en el mismo mes (luego del retroceso del mes previo).

Para todo el primer semestre de 2025, el superávit comercial fue de US$ 2.788 millones, notablemente inferior a los US$ 10.742 millones de la primera mitad de 2024, es decir, casi un 75% menos.

Este resultado tuvo lugar pese a la corrección del tipo de cambio real de 10% entre junio y julio. Según ABECEB, "todo apunta a una reducción del superávit comercial esperado para 2025 al entorno de los US$ 6.000 millones aproximadamente para este año, un tercio de lo registrado el año pasado, cuando llegó a US$ 18.928 millones".

A nivel sectorial, el sector automotriz registró un déficit significativo en el sexto mes de US$ 714 M, versus US$ 84 millones en igual mes de 2024, ya que las importaciones totalizaron US$ 1.497 millones y crecieron un 92,5% interanual; mientras que las exportaciones aumentaron solo un 12,7% versus al igual mes del año previo y alcanzaron US$ 782 millones.

En tanto, el sector energético marcó un superávit de US$ 650 millones, contra un déficit de US$ 239 millones en junio del año pasado, en un contexto en que las exportaciones crecieron un 88,0% anual, mientras que las importaciones se redujeron un 58,5%.

Con Brasil, principal socio comercial, hubo un comercio exterior total de US$ 2.764 millones y un déficit bilateral de US$ 615 millones.

comercio exterior

Qué pasó con las exportaciones e importaciones

Los valores exportados totalizaron US$ 7.275 millones y subieron un 10,8% interanual en junio, revirtiendo la baja de 7,5% anual en mayo. Las exportaciones crecieron gracias a una suba en las cantidades de 11,2% interanual, pese a una disminución muy leve en los precios percibidos (-0,4% respecto a junio de 2024).

Las importaciones alcanzaron US$ 6.370 millones y crecieron un 35,9% interanual en junio, acumulando una suba de 34,6% en lo que va del año.

"Las compras externas muestran una tasa elevada de crecimiento genuino en un contexto de apertura económica y baja de aranceles, aunque el tipo de cambio se haya encontrado levemente más depreciado en términos reales. En rigor, las importaciones se expandieron fuertemente debido al significativo incremento de las cantidades importadas (+53,2% anual), con una baja en los precios de 11%", remarca ABECEB.