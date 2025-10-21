El dólar subió $20 y rompió la barrera de los $1.500 a cinco días de las elecciones

A tan solo cinco días de las elecciones legislativas en las que se renovarán las bancas del Congreso, el dólar se recalentó y subió junto con el dólar blue . Este martes también hubo un nuevo apoyo del Tesoro de Estados Unidos al Gobierno de Estados Unidos para intentar estabilizar la economía.

El dólar oficial cerró hoy en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $20 respecto del cierre de ayer.

La divisa norteamericana continúa en alza, e n un escenario de volatilidad cambiaria y a solo tres ruedas de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

A su vez, el nuevo apoyo del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, no puedo calmar la escalada de la moneda, que acumula $40 desde que inició la semana.

“No queremos otro estado fallido en América Latina, y una Argentina fuerte y estable como buen vecino está explícitamente en el interés estratégico de Estados Unidos”.

El dólar oficial registró una disparada de 3,15% este viernes, marcando en pantallas $1475 por unidad, el mayor nivel desde el 17 de septiembre.

Añadió, además, que el presidente Javier Milei “se ha esforzado por revertir políticas económicas irresponsables anteriores, como el gasto excesivo, la irresponsabilidad fiscal y el endeudamiento imprudente”. Y sumó el apoyo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró al “sólido programa económico” de Argentina.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.510 y $1.515 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.520.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.525para la compra y $1.545 para la venta, con unasuba de 1,9% en la jornada.

El mayorista escaló hasta los $1.486,5, un incremento del 0,6%. Actualmente, el régimen de bandas cambiarias está establecido en $1.491,07 para el techo.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1,8% hasta $1.580,1, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 1,9% y superó los $1.600, hasta ubicarse en $1.600,37.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$41.315 millones.