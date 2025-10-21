El Banco Central intervino luego de que el dólar tocó el techo de la banda y vendió US$45,5 millones

El Banco Central vendió US$45,5 millones para frenar la suba del dólar, que cerró a $1.515, mientras las reservas cayeron a US$40.539 millones.

El Banco Central de la República Argentina volvió a vender dólares para abstecer la demanda en el mercado cambiario.

El Banco Central (BCRA) debió vender este martes 45,5 millones de dólares para contener la escalada del tipo de cambio. Con esta intervención, las reservas internacionales cerraron en 40.539 millones de dólares.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista aumentó 20 pesos y finalizó la jornada en 1.515 pesos para la venta. En tanto, el tipo de cambio mayorista avanzó 15 pesos, ubicándose en 1.490,50 pesos, apenas cincuenta centavos por debajo del límite superior de la banda cambiaria.

La presión cambiaria se mantiene en el mercado, impulsada por la demanda de divisas ante la incertidumbre electoral y el movimiento de los inversores.

Scott Bessent no tranquiliza al mercado El Gobierno argentino y el Banco Central (BCRA), junto con la administración de Donald Trump, lanzaron esta semana una nueva serie de anuncios financieros orientados a frenar la escalada del dólar. El primero se conoció el lunes, cuando se confirmó un acuerdo de swap con Estados Unidos por 20.000 millones de dólares, de libre disponibilidad, aunque sin incidencia directa en las reservas brutas. Además, se informó una operación de recompra de deuda.