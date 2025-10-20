Fuerte salto del dólar: subió $20 pese al anuncio formal del swap de Estados Unidos

A muy pocos días de las elecciones legislativas de medio término en Argentina, el dólar no comenzó la semana con buenas noticias para el Gobierno. La moneda estadounidense cotizó al alza, con un importante salto respecto de la cotización del día viernes.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en la cotización de Banco Nación , una suba de $20 respecto del último cierre.

Antes del inicio de la jornada financiera, el Banco Central (BCRA) anunció la formalización del swap por US$20.000 millones con el Tesoro de Estados Unidos , con el objetivo de “contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”.

El anuncio se conoce en un momento clave, dado que faltan solo cuatro ruedas para las elecciones legislativas del 26 de octubre y el mercado financiero sigue inquieto por la falta de definiciones.

A pesar de la formalización del swap, la divisa se incrementó en un 1,4% respecto al último cierre y quedó a $5 pesos de romper la barrera de los $1.500.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.495 y $1.500 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.505.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.490 para la compra y $1.510 para la venta, con una suba de 1,7% en la jornada.

El mayorista se ubicó en $1.477, subió más del 5% en el día y quedó a un 1% del techo de la banda, posicionado actualmente en $1.490,57.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,4% hasta $1.548,25, mientras que el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 1,4% hasta los $1.565,69.

Las reservas del Banco Central se ubicaban el día anterior en US$41.168 millones.