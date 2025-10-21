Fuerte derrape del consumo masivo en septiembre: cuánto cayó en el AMBA y el resto del país

El consumo masivo registró una fuerte caída en septiembre de 2025, reflejando el impacto del ajuste de precios y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Según un relevamiento de Focus Market , las ventas en volumen retrocedieron 7,9% respecto de agosto y un 6,3% frente al mismo mes de 2024. Aun así, el acumulado del año mantiene una suba del 3%, impulsada por un mejor desempeño en el primer semestre.

El deterioro se observó también en la cantidad de tickets, que cayó 5,6% mensual, y en la cantidad de unidades por ticket, que descendió 3,5%. Esto sugiere que los consumidores no solo están comprando con menor frecuencia, sino también reduciendo el volumen de productos en cada compra.

“La caída del consumo masivo refleja el impacto directo de la corrección de precios relativos, especialmente en servicios regulados y privados, que ajustaron más rápido que los ingresos. Este proceso afecta con mayor fuerza a la clase media, que destina una proporción creciente de su presupuesto a gastos fijos, reduciendo su margen para el consumo de bienes”, explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

El informe muestra además una marcada diferencia territorial. En el Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ) el consumo se desplomó 16,7% en septiembre, con una caída de facturación del 14,7% respecto de agosto. En el interior del país el descenso fue más moderado: el consumo bajó 2,9% y la facturación 3,8%.

La contracción afectó a todos los formatos de comercios, aunque en distinta magnitud. Los autoservicios independientes lideraron la caída con un retroceso del 13,1% y un ticket promedio de 10.793 pesos. En los autoservicios grandes, el consumo bajó 5,3% (ticket promedio de 9.844 pesos), en los medianos cayó 3,3% (7.601 pesos) y en los chicos retrocedió 1,9% (6.807 pesos).

El rubro alimentos se salvó de la caída

En la comparación interanual por rubros, los alimentos fueron la única categoría que aumentó su peso en la facturación total, al pasar del 60,2% al 62%. En cambio, limpieza, cuidado personal y bebidas perdieron participación. En términos de consumo por unidades, tres de las cuatro categorías mostraron alzas: limpieza (de 5,6% a 6,0%), cuidado personal (de 1,9% a 2,0%) y alimentos (de 42,9% a 44,9%), mientras que bebidas cayó de 49,7% a 47,0%.

“Dentro del consumo masivo se observa una dinámica heterogénea de precios: los alimentos continúan liderando las subas, impulsados por mayores costos logísticos y de insumos. En contraste, las bebidas muestran caídas en sus precios promedio, reflejando una estrategia comercial defensiva para sostener volumen”, agregó Di Pace.

En el conjunto de la canasta de productos, los precios aumentaron 21,8% interanual y 1% mensual. Las mayores subas se registraron en cuidado personal (+4,7%), cosmética (+3,4%) y cuidado del calzado (+3,3%). En sentido contrario, las categorías con bajas fueron bebidas con alcohol (-2,8%), bebidas sin alcohol (-2,2%) y golosinas (-2,0%).

El informe advierte además que el contexto financiero complica la posibilidad de una recuperación inmediata. “El elevado nivel de tasas de interés limita el financiamiento al consumo en un contexto de endeudamiento previo alto y caída del ingreso disponible. La menor expansión de la masa salarial real restringe la capacidad de pago de los hogares, reduciendo la eficacia del crédito como sostén del gasto”, explicó Di Pace.