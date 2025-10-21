Bonos y acciones operan mixtos en Wall Street pese a fuerte apoyo de Scott Bessent

aEl mercado se muestra volátil en la antesala de los comicios, con jornadas que alternan entre bajas y subas y presión sobre el tipo de cambio. Este martes los bonos operan mixtos en Wall Street al igual que las acciones.

Antes de la apertura de los mercados el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a mostrar su fuerte apoyo al Gobierno de Javier Milei.

Los bonos en Nueva York operan mixtos, con subas que alcanzan el 0,5%, como el caso del Bonar 2030 y el Global 2035.

El riesgo país se ubica en los 1.048 puntos básicos.

Acciones

En la plaza local, el S&P Meral sube 0,3%. En tanto, las acciones del panel lídere cotizan mixtas, al alza impuldas por Aluar con un incremento de 4,8%.

En cuanto a los papeles argentinos que cotizan en Wall Street alternan entre verdes y rojos. Con subas en lso ADRs de Globant (+2,5%) y Mercado Libre (+1,3%) , y caídas en Ternium (-1,3%) y Central Puerto (-1%).

Sube el dólar

En el mercado cambiario, la presión sobre el dólar continúa a falta de cuatro ruedas para las elecciones. Luego de cerrar ayer al alza, el tipo de cambio oficial

En cuanto a los dólares financieros, el MEP se negocia a $ 1.550, 89 y el CCL a $ 1.569,68.