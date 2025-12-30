Shein y temporada de fiestas: hasta cuánto se puede gastar según ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recuerda los límites para comprar en Shein durante las fiestas.

Con la llegada de las fiestas de fin de año, muchas personas recurren a plataformas internacionales como Shein para comprar regalos, ropa y accesorios a precios más bajos. En este contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó cuáles son los límites vigentes para las compras al exterior que ingresan al país mediante el régimen de courier.

Los límites de compras al exterior La normativa que regula este tipo de envíos es la Resolución 3916, que establece un sistema simplificado para importaciones sin finalidad comercial. Según este esquema, cada envío puede tener un valor máximo de hasta 1.000 dólares y un peso que no supere los 50 kilos. Además, se permite ingresar hasta tres unidades de la misma especie por compra, ya que un número mayor podría hacer presumir un destino comercial.

Otro punto clave es la cantidad de operaciones habilitadas: cada persona puede utilizar este régimen hasta cinco veces por año calendario. Esto cobra especial relevancia en diciembre, cuando aumentan las compras por regalos navideños y de fin de año a través de tiendas online del exterior.

ARCA también aclaró que estos envíos están exceptuados de licencias de importación y de la intervención de organismos como el INAL o Defensa del Consumidor, siempre que se trate de productos para uso personal. En el caso de Shein y plataformas similares, los paquetes que llegan por couriers privados ingresan dentro de este régimen simplificado.