Se dispara "índice del miedo" mientras Donald Trump amenaza con desaparecer a la civilización iraní

Los mercados financieros globales se movieron todo el martes en rojo ante la creciente posibilidad de que escale la guerra en Medio Oriente.

Los mercados bursátiles viven una jornada de importantes caídas en las principales plazas, mientras la guerra en Irán sigue presionando sobre los precios del petróleo y crece la amenaza de Trump sobre el país persa.

A casi 64 años de la recordada crisis de los misiles en Cuba, el mundo está vilo una vez más ante la amenaza de la destrucción masiva. El ultimátum de 48 horas que dio el presidente Donald Trump para que este martes por la noche (a más tardar a las 21, hora argentina) Irán liberara el paso del Estrecho de Ormuz, golpeó fuerte a los mercados.

El índice S&P 500 VIX, más conocido como "índice del miedo" se dispara este martes 10,8%, luego de tocar el 13,5% al mediodía, mientras las principales plazas financieras del mundo muestran números en rojo profundo.

El índice VIX mide la volatilidad implícita esperada para los próximos 30 días en Wall Street, en base a los precios de las opciones sobre el índice S&P 500. Creado por el Chicago Board Options Exchangfe (CBOE) en 1993, el "índice del miedo" refleja la percepción del miedo y la incertidumbre de los inversores.