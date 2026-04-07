Se dispara "índice del miedo" mientras Donald Trump amenaza con desaparecer a la civilización iraní
Los mercados financieros globales se movieron todo el martes en rojo ante la creciente posibilidad de que escale la guerra en Medio Oriente.
A casi 64 años de la recordada crisis de los misiles en Cuba, el mundo está vilo una vez más ante la amenaza de la destrucción masiva. El ultimátum de 48 horas que dio el presidente Donald Trump para que este martes por la noche (a más tardar a las 21, hora argentina) Irán liberara el paso del Estrecho de Ormuz, golpeó fuerte a los mercados.
El índice S&P 500 VIX, más conocido como "índice del miedo" se dispara este martes 10,8%, luego de tocar el 13,5% al mediodía, mientras las principales plazas financieras del mundo muestran números en rojo profundo.
El índice VIX mide la volatilidad implícita esperada para los próximos 30 días en Wall Street, en base a los precios de las opciones sobre el índice S&P 500. Creado por el Chicago Board Options Exchangfe (CBOE) en 1993, el "índice del miedo" refleja la percepción del miedo y la incertidumbre de los inversores.
En paralelo, los principales índice bursátiles de Estados Unidos marcaron datos en rojo, con el índice industrial Dow Jones cayendo -0,51%, mientras que el panel de acciones tecnológicas Nasdaq Composite retrocede -0,35% y el S&P 500 retrocedió -0,48%.