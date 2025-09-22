Se desploman el dólar oficial y el blue tras el guiño de Estados Unidos
Javier Milei viajará este martes a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump. Así están las cotizaciones este lunes.
El dólar oficial retrocedió 45 pesos este lunes y cotiza a $1.470 para la venta. Por su parte, el dólar blue se vende a $1.480 tras la caída de 40 pesos la jornada anterior. Esto se da tras el guiño de Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que manifestó lo siguiente: "Argentina es un aliado de importancia sistémica para Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro de EE. UU. está dispuesto a hacer lo necesario, dentro de su mandato para apoyar a Argentina".
El dólar MEP baja UN 8% y cotiza a $1.469 y el contado con liqui se consigue a $1.473.
Milei viaja a Estados Unidos
El presidente, Javier Milei, viajará este lunes en medio de la crisis a Estados Unidos, donde se reunirá con su par estadounidense Donald Trump, y llevará adelante un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Antes, reunirá a la mesa política y a su gabinete para diagramar los próximos pasos de la campaña electoral libertaria.
El comunicado fue publicado por la cuenta oficial de la Cancillería Argentina, donde se indica que esta nueva reunión se realizará “en el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos”.