Javier Milei habló en medio de las turbulencias en el mercado: "Estas situaciones me agrandan".

El presidente Javier Milei aseguró hoy que las “situaciones difíciles” lo “agrandan”, en medio de la suba del dólar , el alza del Riesgo País y la crisis política tras la derrota electoral.

“Estoy acostumbrado a este tipo de situaciones y son situaciones que a mí me agrandan”, sostuvo el mandatario en declaraciones radiales.

Y agregó: “Uno nunca creyó que iba a ser fácil hacer un cambio de 180 grados. Desde febrero-marzo cuando percibieron que nuestro programa es absolutamente exitoso comenzaron a torpedearlo”.

En la misma entrevista, Milei dio detalles de la reunión que mantendrá el martes con su par estadounidense, Donald Trump, y adelantó que avanzarán “en múltiples negociaciones”.

“Estamos en múltiples negociaciones con Estados Unidos y vamos a avanzar en todas las que son relevantes para mejorarle la vida a los argentinos”, destacó.

El jefe de Estado también ratificó a Luis “Toto” Caputo al frente del Ministerio de Economía: “Con Toto tenemos una relación simbiótica”, afirmó, al tiempo que denunció que buscan desestabilizar al Gobierno con rumores sobre su continuidad.

Por último, el Presidente se refirió a la oposición y sostuvo: “No estamos hablando con Macri, pero no están cerradas las puertas al diálogo. Los desafíos que tiene la Argentina requieren que todos los que estamos en contra del partido del Estado estemos juntos. Hay puentes”.