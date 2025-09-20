"¡Qué olor a default!": el nuevo tuit de Cristina Kirchner contra el Gobierno

La ex presidenta Cristina Kirchner chicaneó al presidente Javier Milei al sostener que “hay olor a default”, tras días complicados en el mercado de cambios para el Gobierno .

“¡Che Milei! ¡Que olor a default !… TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS”, inició la ex mandataria e ironizó: “Economista experto en crecimiento con o sin dinero”.

¡Che Milei! ¡Que olor a default!... TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS… “economista experto en crecimiento con o sin dinero”. ¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de… “vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”… que acá la…

Para Kirchner, el oficialismo está “financiando la fuga a dólar barato” con deuda del FMI, el Banco Mundial y el BID, y alertó sobre un nuevo pedido de préstamo a Estados Unidos: “¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!”.

También apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien acusó de repetir las políticas de la gestión de Mauricio Macri.

Se burló de la promesa de “vender hasta el último dólar en el techo de la banda”, asegurando que la única banda que existe es “LA BANDA DEL CARRY TRADE’ DEL TOTO CAPUTO que, por segunda vez, se están llevando puesto el país”.

La ex jefa de Estado, desde su prisión domiciliaria, señaló al ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, como “partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país” en tres ocasiones, y dijo que Caputo “logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces, y en tan sólo siete años”.