Cristina Kirchner cumple 100 días presa y los militantes se movilizan a San José 1111

Habrá un acto a las 15hs y se esperan serios trastornos en esa zona de Constitución.

Este sábado, militantes y simpatizantes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner convocaron una movilización en San José 1111. El objetivo es respaldar a la titular del PJ, a 100 días de su detención tras la condena en la causa Vialidad.

Según fuentes partidarias, referentes de las fuerzas que integran Fuerza Patria se reunieron este viernes en la sede del PJ nacional. Allí definieron la logística y el recorrido de la marcha, enmarcada en la campaña “Argentina con Cristina”.

"El compromiso de los presentes se centró en continuar con la campaña nacional Argentina con Cristina, profundizando acciones relacionadas a la condena ilegítima y proscriptiva contra la presidenta del PJ", expresaron desde el kirchnerismo.

“La caravana será en formato de peregrinación, desde 12 distintos puntos del Gran Buenos Aires: uno por cada año de los gobiernos de Néstor y Cristina”, informaron las mismas fuentes en un comunicado.

La condena a Cristina en la causa Vialidad Después de que la Corte Suprema de Justicia en junio otorgó firmeza a la sentencia de juicio a través de la cual se condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, el Tribunal Oral Federal 2 ordenó el arresto domiciliario.