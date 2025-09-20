Javier Milei le devolvió la chicana a Cristina Kirchner: "El 3 debe ser por las causas pendientes"

El presidente Javier Milei habló este sábado al mediodía y dejó una serie de títulos sobre la actualidad, principalmente relacionados a la agenda económica tras la suba del dólar y el alza del Riesgo País. Además dejó definiciones en medio de la turbulencia política que transita la gestión tras la derrota electoral.

En el medio de las frases que ofreció a Radio Mitre, el presidente le contestó a Cristina Fernández de Kirchner , quien había criticado este mismo sábado por la mañana, mediante sus redes sociales, el programa económico. Un extenso mensaje que toca diversos temas y en el que advirtió que había "olor a default".

"No tengo olfato. Soy el presidente de la Nación, tengo a cargo guiar los destinos de los argentinos, ¿Usted cree que puedo perder el tiempo discutiendo con una presidiaria?", recogió el guante Milei al ser consultado por esas declaraciones.

También hizo referencia a otro pasaje del extenso mensaje de Cristina Kirchner , en el que la exmandataria hizo referencia al jingle viral que acusa de recibir sobornos a Karina Mieli. tras el escándalo en Andis. "El tres debe ser por las causas que todavía tiene pendientes", lanzó Milei .

¡Che Milei! ¡Que olor a default!... TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS… “economista experto en crecimiento con o sin dinero”. ¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de… “vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”… que acá la…

La crítica de Cristina Kirchenr a Javier Milei

Antes, Cristina Kirchner chicaneó al presidente Javier Milei por redes. "¡Che Milei! ¡Que olor a default!... TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS… 'economista experto en crecimiento con o sin dinero', comenzó su crítica la expresidenta.

"¡Haceme el favor! Córtenla con el verso ese de… 'vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda'… que acá la única banda… es “LA BANDA DEL CARRY TRADE” DEL TOTO CAPUTO que, por segunda vez, se están llevando puesto el país como hicieron primero con Macri… ¡y ahora con vos, Milei!".

"Dejá de tomarnos el pelo a los argentinos diciendo 'estamos defendiendo el peso', cuando vos bien sabés que ESTÁN FINANCIANDO LA FUGA A DÓLAR BARATO (¡otra vez hermano!… y van…), con los le que pediste prestado al Fondo Monetario… más los que te dio el Banco Mundial, el BID y cuanto dólar pudiste manotear".

"¿Y arriba anunciás que ESTÁS PIDIENDO OTRO PRÉSTAMO A ESTADOS UNIDOS?… ¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!", cerró.

Luego vinculó su prisión con sus gestiones y esta realidad económica. "CADA VEZ ESTÁ MÁS CLARO POR QUÉ ESTOY PRESA. Fuimos Néstor y quien suscribe, después de Perón, los únicos que en sus gobiernos no sólo nunca le pidieron un préstamo al FMI, sino que en el 2005 le pagamos TODOS LOS DÓLARES que los gobiernos anteriores le habían pedido, endeudando al país. Y por si fuera poco, entre 2005 y 2012, LE DEVOLVIMOS A TODOS LOS AHORRISTAS ARGENTINOS… TODOS LOS DÓLARES QUE LES HABÍAN ROBADO EN EL 2001, cuando Cavallo y Sturzenegger (el del Blindaje y el Megacanje), le pusieron el famoso CORRALITO a todos los depósitos bancarios. En fin…"

Después ahondó en las críticas al ministro de Modernización. "En lo que va del Siglo XXI… Sturzenegger fue tres veces partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país… y Caputo logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces… ¡y en tan sólo siete años! Argentina… ¿Camino a ser un país fallido? Mientras tanto… en San José 1111… se cumplen 100 días de injusticia. ¡Larga vida al Partido Judicial!", señaló.