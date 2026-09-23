Satélites que controlan incendios, la NASA y empresarios top llegan a Mendoza: cómo participar

La provincia será el escenario de una jornada protagonizada por los referentes del ecosistema emprendedor argentino. Cuándo y dónde será.

Satélites capaces de detectar incendios forestales, un ingeniero vinculado a la NASA y algunos de los empresarios más influyentes del país compartirán escenario en Mendoza el próximo jueves 8 de octubre. La provincia será sede de la Experiencia Endeavor Cuyo 2026, el evento que reunirá en el complejo Naves y Báscula, sobre Las Cubas 201, a fundadores, inversores y mentores que buscan potenciar a la próxima generación de negocios de la región.

Entre los nombres confirmados sobresaldrá Franco Rodríguez Viau, cofundador y CEO de Satellites on Fire, la empresa que desarrolla tecnología satelital para monitorear y anticipar incendios forestales. Compartirá cartel con el doctor ingeniero Lucas Paganini, vinculado con la NASA, y con Alejandro Vázquez, cofundador y presidente de Tiendanube, una de las voces más escuchadas del ecosistema tecnológico argentino. También subirán al escenario Gregorio Bajda, propietario de Laboratorios VALCA, y Jonathan Loidi, de Grupo SET.

Milagros Lostes - MDZ De la charla a la acción Más allá de las charlas principales, la jornada tendrá seis masterclasses especializadas en inteligencia artificial, innovación, ventas, marketing, liderazgo y financiamiento, dictadas por Dano Jejcic, de Avenida e IA Latam, Santiago Fernández Escobar, founder y CEO de Acros Training, Pamela Scheurer, cofundadora y CEO de Nubimetrics, Leandro Antonelli, Sector Lead de Telco, Media y CPG en Google, y el dúo de Punta Mkt, Nato Esteller y Fernando Prato, además de Emiliano Fazio, cofundador y CEO de Arbusta.

El Club del Pitch pondrá arriba del escenario a emprendedores que presentarán sus proyectos frente a toda la audiencia y a un jurado de expertos de Endeavor, que devolverá feedback con mirada de inversor, de cliente y de analista crítico. Entre los seleccionados de esta edición estarán Marianela López, de Empujón Educativo, Tomás Armendáriz, de Avatar Medtech, y Emanuel Ricaldi, de Contech.

Por la mañana se sumará también Conecta Inversor, una iniciativa conjunta entre Endeavor y la Bolsa de Comercio de Mendoza para acercar a emprendedores con inversores del ecosistema local. Por la tarde, más de 20 mentores de la Red Endeavor Argentina estarán disponibles en el espacio Endeavor Mentors para conversar en profundidad sobre los desafíos puntuales de cada proyecto. El cierre llegará con una Networking Party, pensada para que todos los actores del ecosistema sigan conectando en un ambiente más distendido.