Satélites que controlan incendios, la NASA y empresarios top llegan a Mendoza: cómo participar
La provincia será el escenario de una jornada protagonizada por los referentes del ecosistema emprendedor argentino. Cuándo y dónde será.
Satélites capaces de detectar incendios forestales, un ingeniero vinculado a la NASA y algunos de los empresarios más influyentes del país compartirán escenario en Mendoza el próximo jueves 8 de octubre. La provincia será sede de la Experiencia Endeavor Cuyo 2026, el evento que reunirá en el complejo Naves y Báscula, sobre Las Cubas 201, a fundadores, inversores y mentores que buscan potenciar a la próxima generación de negocios de la región.
Entre los nombres confirmados sobresaldrá Franco Rodríguez Viau, cofundador y CEO de Satellites on Fire, la empresa que desarrolla tecnología satelital para monitorear y anticipar incendios forestales. Compartirá cartel con el doctor ingeniero Lucas Paganini, vinculado con la NASA, y con Alejandro Vázquez, cofundador y presidente de Tiendanube, una de las voces más escuchadas del ecosistema tecnológico argentino. También subirán al escenario Gregorio Bajda, propietario de Laboratorios VALCA, y Jonathan Loidi, de Grupo SET.
De la charla a la acción
Más allá de las charlas principales, la jornada tendrá seis masterclasses especializadas en inteligencia artificial, innovación, ventas, marketing, liderazgo y financiamiento, dictadas por Dano Jejcic, de Avenida e IA Latam, Santiago Fernández Escobar, founder y CEO de Acros Training, Pamela Scheurer, cofundadora y CEO de Nubimetrics, Leandro Antonelli, Sector Lead de Telco, Media y CPG en Google, y el dúo de Punta Mkt, Nato Esteller y Fernando Prato, además de Emiliano Fazio, cofundador y CEO de Arbusta.
El Club del Pitch pondrá arriba del escenario a emprendedores que presentarán sus proyectos frente a toda la audiencia y a un jurado de expertos de Endeavor, que devolverá feedback con mirada de inversor, de cliente y de analista crítico. Entre los seleccionados de esta edición estarán Marianela López, de Empujón Educativo, Tomás Armendáriz, de Avatar Medtech, y Emanuel Ricaldi, de Contech.
Por la mañana se sumará también Conecta Inversor, una iniciativa conjunta entre Endeavor y la Bolsa de Comercio de Mendoza para acercar a emprendedores con inversores del ecosistema local. Por la tarde, más de 20 mentores de la Red Endeavor Argentina estarán disponibles en el espacio Endeavor Mentors para conversar en profundidad sobre los desafíos puntuales de cada proyecto. El cierre llegará con una Networking Party, pensada para que todos los actores del ecosistema sigan conectando en un ambiente más distendido.
Cuándo, dónde y cómo participar de Endeavor Cuyo 2026
La Experiencia Endeavor Cuyo 2026 se realizará el jueves 8 de octubre en el complejo Naves y Báscula, ubicado en Las Cubas 201, Mendoza. Las inscripciones ya están abiertas y pueden completarse a través del sitio web oficial del evento.
Endeavor se ganó, con los años, el lugar de comunidad global de referencia para emprendedores de alto impacto. Nació en 1997 y hoy tiene presencia en casi 40 países, siempre con la misma apuesta, potenciar a los fundadores más ambiciosos e invertir en ellos. Según sus propios números, la red acompaña hoy a más de 2.000 emprendedores, cuyas empresas generan ingresos que superan los 28.000 millones de dólares, crearon más de 3,9 millones de puestos de trabajo y movieron más de 4.000 millones de dólares en capital durante 2020.