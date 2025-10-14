Salvataje de EE.UU.: cómo ven los analistas del exterior la soga que Donald Trump le tiró a Javier Milei

Este martes el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , recibirá a Javier Milei , en un nuevo encuentro cara a cara entre ambos mandatarios, aunque esta vez será una visita marcada por el salvataje del Tesoro de Estados Unidos, que el jueves pasado inauguró la política de comprar pesos y "sacarse de encima" dólares, que Argentina necesita como el agua.

Tras un arranque tranquilo de la semana los mercados están expectantes. La gran pregunta es cuánto durará la intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado de cambios argentino y cuál es la profundidad de la asistencia "sui generis" que dispuso el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Con este telón de fondo, este mediodía tendrá lugar en Washington la Cumbre Milei-Trump , una vez que el mandatario norteamericano regrese de su estadía en Medio Oriente para recoger los frutos políticos de su mediación en conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza.

En este sentido, analistas financieros con conocimiento del mercado estadounidense destacan que la asistencia del Tesoro es un respiro para la Argentina, pero dejaron en claro que el éxito de la medida de dependerá de la consistencia económica y de la continuidad del apoyo del FMI.

En relación al encuentro presidencial de este martes entre Javier Milei y Donald Trump, Marios Chailis, CMO del Grupo Libertex, en representación de LBX, destacó que este acuerdo representa una señal positiva para los mercados, aunque su impacto dependerá de cómo se implemente y se comunique.

“En un contexto donde Argentina aún busca consolidar la confianza tras el reciente apoyo del FMI de hace seis meses, este entendimiento puede contribuir a reducir tensiones financieras y ofrecer cierto margen de previsibilidad, siempre que vaya acompañado de políticas consistentes y sostenibles.”

Cómo sigue la película

En tanto, Agustín Bilinskis, director Comercial de Latinoamerica de VT Markets, señaló que el nuevo entendimiento refuerza la estabilidad financiera de corto plazo, al ampliar el margen de liquidez en dólares del Banco Central de la República Argentina (BCRA). “El acuerdo ayuda a contener la presión cambiaria, atenuar la volatilidad y mejorar la percepción de sostenibilidad macro, al menos mientras se mantenga la cooperación con el FMI y se cumplan las metas fiscales”, explicó.

Pero para Bilinskis el apoyo de EE.UU. también exige resultados y alertó que “el impacto será transitorio si no se acompaña de una estrategia creíble de acumulación de reservas y consolidación fiscal.”

Al respecto, Thomas Haugaard, Gestor de Cartera de Janus Henderson, consideró que el apoyo de Estados Unidos “ya ha tenido un efecto estabilizador” en los mercados de bonos soberanos argentinos y en el peso, lo que reduce la presión sobre las reservas internacionales de divisas y alivia las preocupaciones sobre la capacidad de pago a corto plazo.

En este punto, queda claro que un tipo de cambio real bajo o un (peso sobrevaluado) que dificulta la acumulación de reservas, sin dudas el mayor problema de la actual coyuntura, aún no se ha resuelto.

Elecciones en el horizonte

Y el escenario electoral presenta desafíos hacia adelante. “Más allá del resultado electoral de este mes, que será determinante para el clima político y económico, el desafío ahora será transformar el apoyo total del gobierno de Trump en una hoja de ruta creíble", dijo Marios Chailis.

Para Bilinskis, "si el Gobierno logra capitalizar este respiro con disciplina macro y previsibilidad, el acuerdo puede marcar un punto de inflexión hacia una etapa de acceso más estable al crédito y de menor riesgo país.”

Por su parte, Janus Henderson, remató: "Es muy probable que EE. UU. exija algo a cambio de cualquier apoyo que brinde. Esto puede ser en el ámbito político (como una mayor flexibilidad cambiaria tras las elecciones) o en algunas alianzas estratégicas en sectores clave de la economía argentina (energía, litio y otros minerales críticos)".