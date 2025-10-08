Roemmers compró Sidus y se consolida como lider en la industria farmacéutica

El laboratorio Roemmers anunció la compra de Sidus, con lo que reconfirmó su liderazgo en la industria farmacéutica. Según informó la familia Argüelles, venden el capital accionario de Sidus Farma y Sidus Dermocosmética debido a un enorme pasivo que arrastran desde hace varios años.

El declive de Sidus arrancó 15 años atrás cuando debió recomponerse accionariamente, proceso tras el cual se concretó una división de compañías. En ese momento, Sidus y Biosidus se separaron, a la vez que se realinearon el resto de las empresas de este ex conglomerado nacional. En el 2012 por caso, Sidus debió desprenderse de su principal activo, la marca Tafirol, que quedó en manos de los mexicanos de Genomma. Más tarde, la firma se desprendió de su marca Gluco Arrumalón, que también quedó bajo el grupo Roemmers. Y en el 2023 hizo lo propio con la venta de su marca Apasmo al laboratorio Gramon, también propiedad del grupo Roemmers.

Con esta operación, Roemmers se hace cargo de una empresa cuyas ventas cayeron muy fuerte en los últimos años. Según las auditoras del mercado, este año se ubica en el puesto número 30 en ventas según unidades en farmacias, y en el 38 si se mide en facturación. En paralelo, arrastra deudas, a la vez que una gran contingencia, ya que al momento emplea a cerca de 500 colaboradores.

Es en ese contexto, en el que si bien no se supo la cifra que desembolsó Roemmers, el mayor caudal de capital se está destinando a contener los pasivos y a darle continuidad al personal, para más tarde inyectar una gran inversión a fin de poner en valor cada una de las marcas en el canal comercial, trascendió de fuentes de la industria farmacéutica.

Respecto de su portafolio, se distingue su corticosteroide Decadron, que según las auditorías muestra ventas anuales por u$s 6,8 millones entre sus distintas presentaciones. También sus productos de oftalmología, en función de que Roemmers perdió este negocio, cuando el laboratorio Poen quedó bajo el grupo Megalabs, y tras el intercambio de acciones. Otra de las marcas que sobresale es su tratamiento para la disfunción eréctil, Magnus, el que factura u$s 12 millones anuales y junto al sildenafil de Roemmers combinaría un gran volumen.