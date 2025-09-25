Retenciones: un sector olvidado por el Gobierno también reclama la baja del tributo

Tras el anuncio del Gobierno nacional de bajar las retenciones a las exportaciones para el sector agropecuario, la industria reclama igual tratamiento para sus ventas de productos al exterior. La iniciativa le corresponde a la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) en congruencia con las cámaras más representativas del rubro.

Presentarán en el Congreso Nacional una nota para solicitar la urgente inclusión del sector en el esquema de retenciones cero , a partir del decreto 682/20205, publicado el lunes pasado en el Boletín Oficial, y que entró en vigencia el 23 de septiembre hasta el 31 de octubre inclusive, con un tope de US$7.000 millones declarados.

Argumentan que las retenciones conforman una limitación excesiva al derecho a comerciar sus productos en medio de la situación de vulnerabilidad que viene atravesando el sector y consideran que están siendo alcanzados por medidas discriminatorias.

Además de los granos y sus derivados la medida oficial incluye a las carnes bovinas y avícolas (decreto 697/2025), pero volvió a marginar a la pesca .

“El decreto 682/2025 demuestra que el propio Gobierno reconoce la necesidad de aliviar la presión tributaria sobre sectores exportadores claves. Pero no entendemos por qué se deja afuera a la pesca, que también es una actividad netamente exportadora y estratégica para el país”, sostuvo Raúl Cereseto, presidente de la FULASP.

“Estamos ante una medida de corto alcance, pensada solo para algunos sectores, con tintes electoralistas, que desconoce la crisis profunda que atraviesa la industria pesquera argentina”, agregó el dirigente.

La actividad pesquera exportó en 2024 más de US$2.000 millones, con un volumen superior a las 539.000 toneladas y tiene más de 46.000 empleos directos en todo el país. Sin embargo, el sector atraviesa una crisis estructural que ya pone en riesgo decenas de miles de puestos de trabajo y amenaza la continuidad de numerosas industrias.

Pesca en crisis

El tipo de cambio volátil, las regulaciones desactualizadas, los elevados costos internos y la crisis del mercado mundial, con indicadores inflacionarios en los países compradores de productos, sumados al significativo descenso de la demanda, a la caída en los precios y a la competencia que genera la acuicultura, han puesto en jaque a uno de los conglomerados exportadores más importantes del país.

Esta situación ha llevado a un contexto muy desfavorable a todas las empresas de bandera nacional, mostrando a estas horas una pérdida de competitividad mayor al 50%, en solo 18 meses.

En ese marco, la industria reclama que “mientras decretan retenciones cero para granos y carnes, la pesca sigue pagando un peaje que la está asfixiando. Tenemos costos logísticos e impositivos que otros sectores no tienen, enfrentamos leyes laborales que no se ajustan a la modernidad, y un mercado interno que no consume lo suficiente”.

La entidad anticipó que están trabajando en la conformación de una mesa de enlace con la participación de legisladores, cámaras empresarias y representantes de trabajadores, en consonancia con los planteos de los principales organismos que representan a la actividad a lo largo y ancho del país, para elevar el reclamo al Congreso Nacional en los próximos días.

“En otros países el Estado sostiene y acompaña a sus flotas, pero aquí seguimos cargando con impuestos excesivos, leyes laborales desactualizadas y la falta de políticas de fomento al consumo interno”, señala el comunicado.

Generador de divisas

“El Gobierno Nacional tiene un discurso contradictorio porque habla de déficit fiscal y se prescinde de las retenciones al campo, sin evaluar que hay otros sectores que están atravesando una situación igual o peor” resumió Cereseto y lo graficó diciendo que “es como dejar a un hijo en la calle para que no tome frío el otro”.

“No podemos resignarnos a que se sigan desperdiciando oportunidades. La pesca aporta divisas, trabajo y soberanía. Queremos que se nos trate en igualdad de condiciones y, si es necesario, lo haremos valer también en los tribunales”, concluyó.

Finalmente, Raúl Cereseto expresó que “es imperioso que los poderes nacionales escuchen el reclamo y contemplen el pedido, en pos de morigerar la situación, otorgando beneficios no sólo al sector, sino también a las arcas del país”, porque concluyó diciendo que “la suspensión de las retenciones otorgaría mejores condiciones comerciales para el ingreso de divisas, además de mantener y generar empleo directo e indirecto en todo el territorio nacional”.