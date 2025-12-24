Quién es Carolina Píparo, la nueva directora del Banco Nación

El Gobierno nacional formalizó la designación de Carolina Píparo como directora del Banco Nación mediante el decreto 907/2025, difundido en el Boletín Oficial. La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

En el mismo esquema administrativo, se aceptó la renuncia de Rodolfo Carvajal desde el 10 de diciembre y se estableció que Píparo tomó funciones el 11 de diciembre. Su gestión se extenderá hasta el 1 de enero de 2028, plazo que completa el período previsto por la normativa interna de la entidad.

Formación y primeros pasos en la gestión pública Carolina Rosana Píparo nació en La Plata el 12 de septiembre de 1976 y pasó parte de su infancia y adolescencia en Olavarría. Se graduó como trabajadora social en la Universidad del Salvador y, con ese perfil, inició su trayectoria laboral en 2004 dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Ese recorrido en el Estado fue el punto de partida de una carrera que, con el tiempo, combinaría funciones en ámbitos vinculados a la administración y la política.

carolina piparo2.jpg Facebook Carolina Piparo Su nombre se instaló en la agenda pública a partir de un episodio ocurrido en 2010. En aquel momento, fue víctima de un asalto cometido por motochorros mientras cursaba un embarazo. En el hecho recibió un disparo durante una salidera bancaria y debió permanecer internada en terapia intensiva. El desenlace fue trágico: su hijo no sobrevivió. La investigación judicial encuadró lo ocurrido como un homicidio asociado al robo, y el caso tuvo un fuerte impacto social, que la convirtió en una figura reconocida más allá de su ámbito profesional.

Después de ese hecho, Píparo se involucró en iniciativas vinculadas a la seguridad y la asistencia a víctimas. Ese camino, según se reconstruye de su trayectoria, funcionó como puente hacia la participación política. En paralelo, trabajó en el Banco Provincia, donde fue sumando responsabilidades y escaló posiciones. Más tarde dio el salto a la competencia electoral: en 2017 encabezó la lista de candidatos a diputados provinciales de Cambiemos en la Octava Sección electoral.