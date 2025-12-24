Quién es Carolina Píparo, la nueva directora del Banco Nación
El decreto 907/2025, firmado por Javier Milei y Luis Caputo, oficializó la incorporación de Carolina Píparo al directorio del Banco Nación hasta enero de 2028.
El Gobierno nacional formalizó la designación de Carolina Píparo como directora del Banco Nación mediante el decreto 907/2025, difundido en el Boletín Oficial. La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.
En el mismo esquema administrativo, se aceptó la renuncia de Rodolfo Carvajal desde el 10 de diciembre y se estableció que Píparo tomó funciones el 11 de diciembre. Su gestión se extenderá hasta el 1 de enero de 2028, plazo que completa el período previsto por la normativa interna de la entidad.
Formación y primeros pasos en la gestión pública
Carolina Rosana Píparo nació en La Plata el 12 de septiembre de 1976 y pasó parte de su infancia y adolescencia en Olavarría. Se graduó como trabajadora social en la Universidad del Salvador y, con ese perfil, inició su trayectoria laboral en 2004 dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Ese recorrido en el Estado fue el punto de partida de una carrera que, con el tiempo, combinaría funciones en ámbitos vinculados a la administración y la política.
Su nombre se instaló en la agenda pública a partir de un episodio ocurrido en 2010. En aquel momento, fue víctima de un asalto cometido por motochorros mientras cursaba un embarazo. En el hecho recibió un disparo durante una salidera bancaria y debió permanecer internada en terapia intensiva. El desenlace fue trágico: su hijo no sobrevivió. La investigación judicial encuadró lo ocurrido como un homicidio asociado al robo, y el caso tuvo un fuerte impacto social, que la convirtió en una figura reconocida más allá de su ámbito profesional.
Después de ese hecho, Píparo se involucró en iniciativas vinculadas a la seguridad y la asistencia a víctimas. Ese camino, según se reconstruye de su trayectoria, funcionó como puente hacia la participación política. En paralelo, trabajó en el Banco Provincia, donde fue sumando responsabilidades y escaló posiciones. Más tarde dio el salto a la competencia electoral: en 2017 encabezó la lista de candidatos a diputados provinciales de Cambiemos en la Octava Sección electoral.
La polémica de 2021 y el giro de Carolina Píparo en su carrera política
En 2021 volvió a quedar en el centro de la escena por un segundo episodio de inseguridad. Según se informó, ella y su esposo, Juan Ignacio Buzali, sufrieron un asalto y luego persiguieron a quienes consideraron responsables. En ese contexto, embistieron con el vehículo a dos jóvenes. Por ese hecho, Buzali quedó imputado por homicidio doble en grado de tentativa. En paralelo, Píparo fue denunciada por un presunto intento de soborno a una de las víctimas, que era menor de edad. Ella sostuvo otra versión: afirmó que la entrega de dinero, zapatillas y un celular respondió a un gesto de reparación ante los inconvenientes derivados del choque.
Lejos de retirarse, su carrera legislativa continuó. Ese mismo año se incorporó a Avanza Libertad, el espacio encabezado por José Luis Espert, como segunda candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Resultó electa para el período 2021-2025. Ya en 2023 se postuló como candidata a gobernadora bonaerense y, dentro de la Cámara de Diputados, impulsó la creación del bloque “Buenos Aires Libre”. Con ese recorrido, ahora suma una nueva etapa en el directorio del Banco Nación, en un cargo con fecha de finalización fijada para comienzos de 2028.