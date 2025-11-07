Quebró la empresa que elabora yogures para SanCor y dejó sin trabajo a 380 personas

La empresa ARSA, que elaboraba productos lácteos para SanCor fue declarada en quiebra por la justicia. Quedaron sin empleo 380 trabajadores de las plantas de Lincoln y Córdoba.

La Justicia decretó la quiebra de la empresa láctea Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), responsable de la elaboración de yogures, flanes y postres bajo la marca SanCor. La decisión fue tomada por el juez Federico Güerri, titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 29, quien ordenó la liquidación final de la compañía y el cierre definitivo de sus plantas productivas.

La firma tenía su principal planta industrial en el partido bonaerense de Lincoln, donde se quedaron sin empleo alrededor de 180 personas, además de otras 200 que se desempeñaban en la fábrica y el centro de distribución ubicados en Córdoba. Su red logística estaba compuesta por 165 distribuidores que abastecían semanalmente a cerca de 70.000 comercios en todo el país.

El desenlace judicial se produjo tras el fracaso del concurso preventivo de acreedores iniciado en abril de 2024, cuando no se presentó ningún inversor interesado en adquirir la compañía ni en mantener la producción. En los años previos, ARSA había sido administrada por el grupo Vicentin y había contado con la participación de fondos como BAF Capital. Más recientemente, la gestión había pasado a manos de los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, también propietarios de la firma láctea La Suipachense.

Críticas del sindicato Atirla Al momento de iniciar el concurso, la empresa atribuyó su crítica situación a las condiciones macroeconómicas del país, marcadas por una inflación elevada y políticas de control de precios. Sin embargo, distintos actores del sector señalaron que el deterioro de la compañía se debía, principalmente, a un prolongado proceso de mala administración. Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) denunciaron reiterados incumplimientos laborales, mientras que los propios empleados reportaron atrasos salariales y pagos parciales realizados en efectivo, pese a cumplir jornadas completas.