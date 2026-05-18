Patricio Mesri: "Bitcoin se está encaminando a un 'superciclo'"

istas mPatricio Mesri, Country Manager de BYBIT para América Latina, se acercó a la redacción de MDZ para analizar la coyuntura actual del mercado cripto y las perspectivas para la cotización de Bitcoin .

—Al momento de esta entrevista, el precio de Bitcoin está oscilando en los US$80.000. En el acumulado del año todavía cae, pero desde finales de febrero y principios de marzo empezó un leve repunte, incluso resistiendo al conflicto en Medio Oriente frente a otros activos y bolsas. ¿Qué perspectivas tenés hacia adelante?

—En términos generales hoy es un buen precio en comparación a principios de año, estamos cerca de los US$80.000 y es prácticamente máximos de este año. Entonces, estamos encaminados a un superciclo, un trending bullish este año, por fin, para esos malos años que tuvimos recientemente.

Lo que tenés respecto de la guerra y del conflicto en Medio Oriente es que Bitcoin ya es un activo macro. Dejó de ser un activo especulativo del usuario retail. Es un activo macro donde tenés inversiones de todos lados: clientes institucionales, bancos, brokers y demás, en los cuales hoy todos son partícipes y lo toman como un commodity.

Es por eso que durante el conflicto —que todavía hoy no es un tema cerrado— tenés un valor que se mueve igual que los demás activos de la economía, como el oro y la plata.

Entonces, en ese sentido, Bitcoin hoy se mueve igual que el mercado. Hay muy pocos casos en la historia de Bitcoin donde haya ido en contra del mercado. Hoy no es más que eso: un activo más.

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—Aun así, hoy está muy lejos del máximo que fue de US$126.000 en octubre pasado ¿Ves ese valor cercano este año o en el mediano plazo?

—Soy optimista por dos cosas. Una es una cuestión histórica y de datos. Bitcoin cada cuatro años tiene el halving, donde se reduce a la mitad la emisión, y siempre que llega a su máximo histórico, cuando cae vuelve a bajar entre un 40%, 50% o hasta 70%. Ese es el promedio. Después, cuando rebota, vuelve a empezar otro ciclo alcista. Y hoy, cuando analizás cada ciclo que ocurrió, ves valores similares. Así que estamos entrando otra vez en ese mercado bullish que se viene nuevamente con el próximo halving y demás.

Esto es una opinión personal no un consejo financiero. Nadie tiene la bola de cristal para decirte qué va a pasar mañana. Si no, seríamos todos ricos. Mi consejo siempre para cualquier persona es hacer DCA —Dollar Cost Averaging— sobre Bitcoin. Es decir, invertir todos los meses una parte del salario: puede ser un 2%, un 3%, un 5%, lo que cada uno pueda, y ahorrarlo en Bitcoin. Así como los argentinos tenemos incorporado comprar dólares todos los meses, sin importar el valor que sea, y ponemos parte de nuestro patrimonio ahí, Bitcoin tiene que empezar a ocupar ese lugar en la mente de las personas.

—Está por cambiar el titular de la FED. Se espera que pueda asumir alguien más proclive a una baja de tasas, algo que el mercado está esperando. ¿Eso puede dar un impulso alcista?

—Hay una expectativa de que sí va a haber una baja de tasas. Y creo que es bastante sencilla la ecuación: si bajan las tasas, todos los activos macro empiezan a subir. El oro, las acciones, lo que vos quieras. Por lo tanto, Bitcoin va a tener ese mismo resultado. Tal vez en el corto plazo no se mueve exactamente igual que una acción, porque cambió la forma en la que hoy el cliente institucional invierte.

Es muy raro ver clientes institucionales —ya sea en Latinoamérica o en el resto del mundo— que inviertan directamente comprando Bitcoin en un exchange para tenerlo bajo custodia propia. Eso suele tener problemas vinculados a la regulación de cada país: cómo lo representan fiscalmente, cómo lo llevan contablemente, cómo pagan impuestos y demás. Versus el ETF spot, que es mucho más sencillo. Entonces, el ETF hace que a veces la demanda de Bitcoin no sea tan clara como en el usuario retail, que sí está comprando Bitcoin real.

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—Recién mencionaste las regulaciones de cada país. A medida que avanzan esas regulaciones, ¿creés que eso también puede darle impulso? ¿Y cómo estás viendo la inserción de players institucionales cada vez más pesados, como bancos, eso va a seguir creciendo?

—Ambos mundos se están uniendo. Los exchanges se están transformando en plataformas financieras y los bancos tampoco se quieren quedar atrás. Entonces empiezan a involucrarse en este otro nicho de mercado. Pero eso va de la mano con la regulación. Y ahí varía mucho según cada país.

En mi opinión personal, cuanto más libertad tengas en la regulación y permitan operar a los distintos actores, siempre que sea una regulación pro usuario, es decir, que te proteja ante una eventualidad, frente a estafas o problemas, eso termina dictaminando que todo esto es seguro y que podés operar tranquilo porque estás resguardado ante cualquier eventualidad.

Y adicionalmente le da libertad a las plataformas para seguir innovando. Por ejemplo, cobrar sueldos dentro de la plataforma, como BYBIT, generar rendimientos, operar con Bitcoin, commodities y distintos activos. Nosotros hoy prácticamente tenemos acciones de Estados Unidos, acciones de China y distintos productos que varían según el mercado.

Entonces, cuanto mayor libertad haya, mejor. Y en ese sentido, la regulación argentina, comparada con el resto de Latinoamérica, es una de mis favoritas porque está pensada alrededor del usuario.

Con las bases mínimas para cumplir porque hay que regular y supervisar. Y después permitir al usuario acceder a la mayor cantidad de productos posibles.

—¿Creés que ese es un factor por el cual Argentina es uno de los países con mayor adopción cripto?

—Sí. Te das cuenta de que todos los players del mundo están tratando de venir a Argentina. Y eso sí va de la mano con la regulación. No pasa lo mismo con otras regiones donde operar es muchísimo más complejo. En Europa, por ejemplo, es muy difícil, donde son pocos los exchanges que están.

Después, Argentina es tan distinta al resto del mundo en adopción porque, en mi opinión, la pandemia y el encierro eterno que tuvimos fueron una de las primeras patas de esto. Vos no podías salir de tu casa, tenías cepo, el banco tenía restricciones. ¿Qué otra opción había? USDT o stablecoins atadas 1 a 1 con el dólar. Ahí empezó a fomentarse el uso de criptomonedas.

Y cuando hablamos de adopción, hay que entender algo: una cosa es haber usado criptomonedas alguna vez y otra es usarlas todos los días. Probablemente un 20% de los argentinos alguna vez usó criptomonedas. Pero el uso cotidiano real debe ser del 3% o 5%.

Y el que las usa encuentra beneficios espectaculares que tal vez el banco no te ofrece: rendimientos, pagar con criptomonedas, usar tarjeta, pagar con QR, viajar y tener acceso al dinero 24/7, sin intermediarios y desde cualquier parte del mundo.

Ahí te das cuenta de que la adopción en Latinoamérica —Argentina, Venezuela, Bolivia, hoy también Brasil y México— es muy distinta a la de Europa, que suele haber más especulación financiera. Acá las criptomonedas solucionan problemas cotidianos reales.

—En esa línea, ¿creés que las stablecoins quedarán como las criptos para transacciones y Bitcoin más como reserva de valor?

—La verdad que sí. Está bueno aclarar que cuando hablamos de criptomonedas hablamos de miles de proyectos distintos. Bitcoin es uno, Solana es otro y hay muchísimos más. Las stablecoins no son más que el dólar convertido en criptomoneda.

Lo importante es entender para qué le sirven a cada persona. ¿Por qué alguien preferiría tener dólares billete en su casa, en el banco o en criptomonedas? En términos de poder adquisitivo son iguales. El tema es el funcionamiento y para qué lo querés usar.

Si vos me decís que querés ahorrar dólares para comprarme una casa en diez años, probablemente sea indistinto dónde los tengas. Ahora, si sos una persona que cobra desde el exterior o tiene limitaciones bancarias, la criptomoneda te sirve muchísimo más. Y al final del día representa exactamente lo mismo. Lo que cambia es lo que podés hacer con eso.

Hoy nosotros, por ejemplo, tenemos tarjeta prepaga Mastercard, pagos con QR en distintos países y operaciones internacionales. Hay muchas plataformas financieras o bancos que todavía no pueden ofrecer eso. Entonces, lo importante de las criptomonedas es que tenés tu dinero disponible 24/7, sin intermediarios.

—Incluso en esa tendencia cripto, varios países están lanzando monedas digitales y también se habla mucho de la tokenización de activos financieros. ¿Creés que eso va a seguir creciendo?

—Sí, pero la tokenización de activos es muy compleja por el tema regulatorio. Es muy distinto según cada país y cómo lo vayan a implementar. Y vuelve a pasar lo mismo: quién le pisa el negocio a quién. Si empezás a tokenizar CEDEARs o distintos activos, el broker va a decir: “Ese es mi negocio”. Lo mismo pasa con los bancos.

Entonces, nuevamente, el desafío es regulatorio. Y vuelvo al punto inicial: cuanto mayor libertad tengamos, mejor para todos. Gana el usuario porque hay más competencia, mejores productos y mayor eficiencia. Si no, terminás en monopolios donde no hay incentivos para mejorar.

—Hace poco se minó el Bitcoin número 20 millones y resta aproximadamente un millón más, algo que se espera completar dentro de más de 100 años. ¿Cómo ves que eso puede afectar la cotización en el mediano y largo plazo?

—Creo que hoy ya no tiene el mismo efecto que antes. El porcentaje de Bitcoin minado ya es altísimo. De todas maneras, cada vez hay menos Bitcoin disponible porque se pierden claves, hay gente que no guarda bien sus accesos o directamente pierde sus fondos.

Ahí mi recomendación para los usuarios finales es no complejizarse demasiado con la seguridad. Hoy las plataformas financieras y los exchanges te permiten custodiar tus Bitcoin con muchísima seguridad.

Antes estaba esa idea de que cada persona tenía que resguardar sus claves privadas y hacer todo manualmente, pero hoy eso sigue siendo complejo para el usuario promedio. Incluso para mí a veces lo es. Entonces, los exchanges terminan solucionando esa necesidad.

—¿Cómo estás viendo el impacto de la inteligencia artificial en el mercado cripto?

—Nosotros estamos implementando inteligencia artificial en todos los niveles de la compañía, tanto para procesos internos como para el usuario. Por ejemplo, tenemos bots de IA que podés configurar dentro de la plataforma para hacer trading.

Creo que hoy lo importante es entender para qué queremos usar la inteligencia artificial. Hay gente que no confía en el bot y prefiere operar con intuición Y otros que prefieren confiar en un sistema matemático. Creo que ambos mundos se van a ir cruzando cada vez más. Nosotros hoy la usamos sobre todo como soporte para mejorar productos y servicios. Por ejemplo, en atención al cliente.

Creo que en menos de tres años esa área va a cambiar muchísimo. Hoy existen muchos bots, pero uno todavía se da cuenta de que no está hablando con una persona. Y muchas veces quiere sentirse entendido. Eso todavía la IA no termina de resolverlo del todo. Entonces hoy seguimos en una etapa híbrida entre automatización y atención humana.