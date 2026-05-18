¿Perfección o confianza? El poder del "no sé" en la comunicación de una marca
En tiempos de autenticidad radical, admitir dudas por la comunicación puede fortalecer la confianza y mostrar marcas más humanas, honestas y cercanas.
En el mundo del branding y la comunicación empresarial, nos enseñaron -casi a fuego- que la marca debe ser un faro de certeza absoluta. Nos dijeron que proyectar una imagen de perfección inquebrantable, donde cada respuesta es inmediata y cada proceso es impecable, es la única vía para ganar autoridad en el mercado.
Durante décadas, la perfección fue el estándar de oro. Pero hoy, en 2026, el panorama cambia drásticamente y esa armadura brillante empieza a mostrar grietas. Estamos inmersos en la era de la autenticidad radical. El consumidor actual, saturado de filtros de Instagram y discursos corporativos prefabricados, posee un radar sensible para detectar lo inauténtico. Busca marcas humanas, con las que pueda empatizar y en las que pueda confiar, en vez de marcas heroicas e infalibles. El camino más corto hacia esa confianza es la vulnerabilidad honesta. Y aquí es donde entra el poder del “no sé”.
El consumidor busca una marca para empatizar
Imaginá esta escena: un cliente te hace una pregunta técnica compleja en una red social. La respuesta instintiva, la que nos dicta el viejo manual de marketing, es improvisar una respuesta corporativa elegante que suene a certeza, aunque por dentro estemos dudando. Tenemos miedo de que un "no sé" proyecte debilidad o ignorancia. Sin embargo, la magia ocurre cuando te atreves a decir: "No tengo esa respuesta exacta ahora mismo, pero es una excelente pregunta. Déjame investigarlo con mi equipo y vuelvo a vos con la información correcta".
¿Qué acabas de comunicar realmente? No comunicaste ignorancia. Comunicaste honestidad, responsabilidad y un respeto profundo por la verdad y por tu interlocutor. Acabas de demostrar que valoras más la precisión que el ego de tu marca. Ese momento de vulnerabilidad no te debilita; te humaniza instantáneamente y desarma cualquier cinismo por parte del consumidor. Las personas y las marcas que demuestran una pequeña imperfección o admiten un error son percibidas como más atractivas y confiables que aquellas que parecen perfectas. La perfección es intimidante y distante; la honestidad es cercana y reconfortante.
Un "no sé" proyecta debilidad o ignorancia
Y tené en cuenta que no necesitas ser una multinacional para aplicar esto. Si sos dueño de una pyme gastronómica y un cliente te pregunta por un ingrediente que no estás seguro si está presente, un "no estoy 100% seguro, déjame verificarlo en la cocina" vale más que mil campañas de publicidad. Estás construyendo un puente de confianza que ninguna competencia podrá dinamitar fácilmente.
Por eso, el marketing moderno trata de demostrar que sos real. La próxima vez que te enfrentes a lo desconocido, no tengas miedo de usar el “no sé”. Úsalo como una herramienta de comunicación estratégica para invitar a tu audiencia a un diálogo honesto. La confianza, hoy más que nunca, se construye con la verdad, aunque esa verdad empiece por admitir que no lo sabemos todo.
* María Laura Russo. Asesora y CEO de Mixel Comunicación y Marketing.