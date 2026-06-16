Qué tan cierto es que el Mundial 2026 taparía la preocupación económica de los argentinos

A pesar del masivo optimismo que rodea a la Selección argentina, un reciente estudio de opinión pública revela un cambio en las prioridades de los ciudadanos entre el Mundial 2026 y la situación económica.

El fervor por "La Scaloneta" no está en discusión. Según el informe de Giacobbe realizado en junio de 2026, un 71,5% de los argentinos está convencido de que la Selección volverá a salir campeona en este Mundial 2026. Sin embargo, al confrontar este deseo con la situación del país, la balanza se inclina hacia la gestión económica.

El dilema de la Copa o el bolsillo Ante la consulta sobre qué preferirían para los próximos cuatro años, la sociedad argentina se muestra dividida, pero con una tendencia hacia la recuperación financiera. Un 48,8% de los encuestados elegiría que Argentina mejore económicamente aunque le vaya mal en el Mundial, superando al 44,2% que optaría por ganar la Copa del Mundo aunque la economía no muestre mejorías.

Este pragmatismo se refleja también en el nivel de interés por el torneo. Si bien el fútbol es una parte central de la identidad nacional —con un 33,1% de "fanáticos totales" y un 44,8% a quienes les gusta "bastante"—, el Mundial 2026 no es una prioridad absoluta para todos. De hecho, un 4,9% de la población afirma que el certamen no representa una prioridad en su vida.

Informe Especial Mundial 2026 Distracción sin olvido: la conciencia de los problemas nacionales Una de las grandes incógnitas en cada cita mundialista es si el éxito deportivo funciona como un anestésico social. Los datos de 2026 sugieren que no es así: el 37,9% de los argentinos asegura que "de ninguna manera" se olvida de los problemas del país durante el Mundial, mientras que un 46,9% admite distraerse un poco, pero sin perder de vista la realidad nacional. Solo un escaso 14,5% logra una desconexión total.