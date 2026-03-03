Qué pasó con los precios de las propiedades en febrero

El mercado inmobiliario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mostró en febrero de 2026 una dinámica dispar entre casas y departamentos, con variaciones de precios que reflejan tanto diferencias territoriales como cambios en el comportamiento de la demanda.

Según el relevamiento realizado por la Universidad de San Andrés y Mercado Libre, el precio mediano de venta en dólares por metro cuadrado de las casas registró una suba interanual del 0,9% respecto de febrero de 2025, mientras que en el caso de los departamentos el incremento fue sensiblemente mayor, alcanzando el 5,5%.

Al analizar el comportamiento por zonas, las casas presentaron resultados heterogéneos: en CABA se observó una leve caída del 0,1%, mientras que GBA Norte experimentó un aumento del 5,9%, GBA Sur registró una mejora del 0,7% y GBA Oeste mostró un descenso del 2,4%.

En contraste, los departamentos tuvieron una evolución más uniforme, con subas interanuales del 4,9% en CABA, 4,6% en GBA Norte, 4,8% en GBA Sur y 3,6% en GBA Oeste.

Las variaciones intermensuales, comparando febrero con enero de 2026, también evidenciaron diferencias entre zonas y tipos de propiedad.

En el caso de las casas, los precios cayeron un 0,5% en CABA y en GBA Oeste, mientras que GBA Norte mostró un leve incremento del 0,2% y GBA Sur tuvo una baja del 0,2%. Entre los departamentos, febrero dejó un aumento del 0,4% en CABA, una caída del 0,9% en GBA Norte y subas de 0,2% tanto en GBA Sur como en GBA Oeste.

La granularidad del relevamiento permite identificar los distritos con mayores variaciones interanuales.

En municipios del GBA —excluyendo a los barrios porteños— Pilar aparece entre los que presentan los incrementos más significativos en casas, con un alza del 14,2%.

Para los departamentos, Escobar lidera con un aumento del 16,4%. Dentro de la Ciudad de Buenos Aires, el barrio de Saavedra se destacó con una suba del 10,6% en el precio en dólares por metro cuadrado de departamentos.

En paralelo a la evolución de precios, los indicadores de demanda revelan un sector con bajo dinamismo. Los contactos generados por departamentos en venta en CABA mostraron una caída interanual del 14,2% en enero de 2026.

Aun cuando ese mes exhibió una mejora respecto de los previos, el repunte no logró revertir el deterioro acumulado. Esta situación se vincula directamente con las condiciones del financiamiento hipotecario: las tasas de interés elevadas y los requisitos más exigentes para acceder a créditos restringen las posibilidades de compra, demorando decisiones de adquisición e inversión por parte de potenciales compradores.

El informe destaca que los datos utilizados provienen de todas las publicaciones de Mercado Libre desde 2017, una base que permite realizar un seguimiento detallado de los precios según localidad y tipo de propiedad, y que constituye la fuente principal para comprender la evolución reciente del mercado inmobiliario en el AMBA.