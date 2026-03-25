Qué pasa si pedís un préstamo en billeteras virtuales y desinstalás la app

La creciente morosidad en el sistema financiero digital encendió las alarmas entre las billeteras virtuales que operan en Argentina. En las últimas semanas, comenzó a circular en redes sociales una supuesta “solución” para quienes no pueden pagar su préstamo: desinstalar la aplicación.

Especialistas advierten que esta práctica no solo es ineficaz, sino que puede agravar la situación del deudor.

Actualmente, los créditos otorgados por billeteras digitales oscilan entre los $300.000 y $500.000, con plazos de entre tres y seis meses. A pesar de que no parecen montos elevados, cerca del 25% de estos préstamos presenta atrasos en los pagos, reflejando un fuerte deterioro en la capacidad de cumplimiento de los usuarios.

Uno de los factores que explica este fenómeno es el alto costo del financiamiento . Las tasas nominales anuales rondan entre el 115% y el 120%, mientras que el costo financiero total puede superar el 200% e incluso acercarse al 300% anual, muy por encima de la inflación proyectada.

Ante la imposibilidad de afrontar las cuotas, algunos usuarios optaron por desinstalar la aplicación creyendo que así evitarán el pago. Sin embargo, desde el sector fintech desmienten esta idea.

Según explican referentes de la industria, eliminar la app no implica perder el vínculo contractual con la empresa. Por el contrario, cuando un cliente deja de pagar y no muestra intención de regularizar su situación, la deuda puede ser derivada a instancias legales, como estudios de abogados, lo que complica aún más el escenario para el deudor.

La situación forma parte de un contexto más amplio de deterioro del crédito en Argentina. En el segmento no bancario —que incluye billeteras digitales, tarjetas y plataformas de consumo— la morosidad ya supera el 27%, un nivel comparable al de crisis anteriores.

Detrás de este fenómeno hay múltiples causas: caída del poder adquisitivo, alta inflación reciente, tasas elevadas y un uso creciente del crédito para gastos cotidianos. Muchos usuarios, especialmente trabajadores informales, recurrieron a estos préstamos para llegar a fin de mes, sin dimensionar el costo financiero.

Frente a este escenario, las principales billeteras digitales analizan reducir las tasas de interés para aliviar la carga sobre los usuarios y contener el aumento de la mora. La medida podría beneficiar a millones de personas que actualmente tienen créditos activos.