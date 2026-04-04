Qué montos de transferencias pueden hacer que ARCA te investigue

ARCA controla las transferencias y movimientos bancarios a partir de ciertos montos, con el objetivo de detectar inconsistencias en los ingresos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realiza controles sobre los movimientos financieros de los contribuyentes con el objetivo de detectar posibles irregularidades. En este contexto, las transferencias bancarias y digitales son uno de los principales focos de análisis.

Esto no se traduce automáticamente en que cualquier transferencia puede causar un problema, pero sí que a partir de ciertos montos los bancos y billeteras virtuales deben informar automáticamente del movimiento.

El monto clave que tenés que mirar En abril, el monto más importante es el de los $50.000.000 mensuales para personas físicas. Si en un mes superás ese monto entre transferencias, acreditaciones o movimientos en general, la entidad financiera debe reportarlo a ARCA. A partir de ahí, no es que haya una sanción automática, pero sí puede iniciarse un control para verificar el origen de esos fondos.

Si ARCA detecta movimientos que requieren una verificación, puede iniciar un pedido de información adicional para conocer el origen de los fondos. En estos casos, es habitual que solicite documentación respaldatoria como facturas emitidas, recibos de honorarios, boletos de compraventa de inmuebles o vehículos, comprobantes de préstamos declarados o incluso certificaciones contables. Contar con estos documentos en regla es clave para justificar los ingresos y evitar inconvenientes ante un eventual control.

ARCA definió nuevos límites para el control de transferencias bancarias y billeteras virtuales a partir de 2024. Foto: Walter Moreno/MDZ Las transferencias pueden ser informadas al superar ciertos montos. Foto: Walter Moreno/MDZ No es solo transferencias Un punto clave es que ARCA no analiza solo una transferencia puntual, sino el movimiento total del mes. A partir de ciertos montos, bancos y billeteras virtuales están obligados a informar automáticamente distintas operaciones.