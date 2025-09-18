Qué implica la baja de tasas de interés de la FED para la Argentina

La baja de las tasas de interés mejoran el perfil de financiación de los países emergentes, aunque la suba del riesgo país en la Argentina opera en el sentido inverso. Se espera un súper ciclo de commodities.

La Reserva Federal (FED) de Estados Unidos recortó en 25 puntos básicos la tasa de interés hasta un rango de entre el 4% y el 4,25%. El comunicado señala que la decisión se tomó debido a que hay riesgos de que la economía estadounidense comience a inclinarse hacia el enfriamiento de la actividad y del mercado laboral. Aunque, sostiene, la inflación aún se mantiene por encima del objetivo del 2%.

Se trata de la primera baja programada del año, ya que se esperan dos más en los próximos meses. La baja tendrá impacto en la dinámica de la economía de Estados Unidos que posiblemente ingrese en una fase de expansión por el abaratamiento del costo del crédito, pero también en los mercados emergentes, entre los que se incluye a la Argentina, más allá de la crisis económica particular que vive tras la dura derrota electoral en provincia de Buenos Aires.

Cómo impacta en la Argentina Los analistas del mercado ven en las baja de la tasa de interés una oportunidad, tanto para las empresas y consumidores estadounidense como para los emergentes por la financiación más barata.

Para el bróker online LBX, “un entorno de menor costo de financiamiento puede impulsar una rotación hacia activos de mayor riesgo, como las acciones, en detrimento de los bonos del Tesoro y derivar en un apoyo a los principales índices bursátiles”. Esto implica "una señal positiva para la deuda argentina en términos de costo de financiamiento y apetito inversor. Aunque la persistencia de un riesgo país elevado y la incertidumbre sobre el frente fiscal y monetario limitan la capacidad de trasladar esta mejora internacional a una baja significativa en las tasas”, explicaron.

No obstante, queda en claro que la coyuntura local es clave para aprovechar ese impulso. Ross Maxwell, director de Operaciones de Estrategia Global de VT Markets, señala que "si bien este tipo de medidas son positivas, los beneficios reales dependerán de la coyuntura interna del país". "La deuda argentina podría asimilar cierto alivio, aunque sólo podría tratarse de una mejora temporal".