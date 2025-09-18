Qué implica la baja de tasas de interés de la FED para la Argentina
La baja de las tasas de interés mejoran el perfil de financiación de los países emergentes, aunque la suba del riesgo país en la Argentina opera en el sentido inverso. Se espera un súper ciclo de commodities.
La Reserva Federal (FED) de Estados Unidos recortó en 25 puntos básicos la tasa de interés hasta un rango de entre el 4% y el 4,25%. El comunicado señala que la decisión se tomó debido a que hay riesgos de que la economía estadounidense comience a inclinarse hacia el enfriamiento de la actividad y del mercado laboral. Aunque, sostiene, la inflación aún se mantiene por encima del objetivo del 2%.
Se trata de la primera baja programada del año, ya que se esperan dos más en los próximos meses. La baja tendrá impacto en la dinámica de la economía de Estados Unidos que posiblemente ingrese en una fase de expansión por el abaratamiento del costo del crédito, pero también en los mercados emergentes, entre los que se incluye a la Argentina, más allá de la crisis económica particular que vive tras la dura derrota electoral en provincia de Buenos Aires.
Te Podría Interesar
Cómo impacta en la Argentina
Los analistas del mercado ven en las baja de la tasa de interés una oportunidad, tanto para las empresas y consumidores estadounidense como para los emergentes por la financiación más barata.
Para el bróker online LBX, “un entorno de menor costo de financiamiento puede impulsar una rotación hacia activos de mayor riesgo, como las acciones, en detrimento de los bonos del Tesoro y derivar en un apoyo a los principales índices bursátiles”. Esto implica "una señal positiva para la deuda argentina en términos de costo de financiamiento y apetito inversor. Aunque la persistencia de un riesgo país elevado y la incertidumbre sobre el frente fiscal y monetario limitan la capacidad de trasladar esta mejora internacional a una baja significativa en las tasas”, explicaron.
No obstante, queda en claro que la coyuntura local es clave para aprovechar ese impulso. Ross Maxwell, director de Operaciones de Estrategia Global de VT Markets, señala que "si bien este tipo de medidas son positivas, los beneficios reales dependerán de la coyuntura interna del país". "La deuda argentina podría asimilar cierto alivio, aunque sólo podría tratarse de una mejora temporal".
Súper ciclo de commodities
Según Jorge Ángel Harker, analista de mercados internacionales de Adcap Grupo Financiero, se viene un momento difícil para los mercados emergente debido a que el dólar se va a seguir debilitando y va a ser más difícil ser competitivos", pero es posible que se acerque "un súper ciclo de commodities, donde realmente serían uno de los activos donde nos podríamos proteger de un eventual escenario de estanflación".
No obstante señala que, por ahora, "la baja de tasas de la Fed ayudará a los mercados emergentes a refinanciar su deuda o a emitir deuda mucho más barata. Esto lo estuvimos viendo las últimas semanas: las primas de riesgo de los emisores emergentes latinoamericanos fueron mejorando y se vio un rally de los bonos en general, lo cual significa que volvió el apetito por los bonos y tendríamos mejores tasas para invertir". Aunque, lamentablemente y por cuestiones puramente locales, "no sería este el escenario para el caso argentino".