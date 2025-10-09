Preocupación en el Gobierno: importante suba del dólar oficial este jueves

El dólar tuvo un salto importante en la apertura de este jueves. Las principales cotizaciones.

El dólar oficial aumentó 35 pesos en la apertura del jueves y actualmente cotiza a $1.490 para la venta. Por su parte, el dólar blue se mantiene a $1.475 para la venta.

Por el lado de los financieros, el dólar MEP se consigue a $1.531 y el contado con liqui a $1.547.

Milei y su recorrida por las provincias El presidente Javier Milei estará presente en Mendoza este jueves. La recorrida se da

en medio de la recta final de la campaña de las elecciones del próximo 26 de octubre. El mandatario aterrizará por la mañana en San Rafael, ya que prevé participar del tradicional almuerzo de las fuerzas vivas que organiza la Cámara de Comercio de la comuna sureña.

La visita iba a ser casi fugaz, como ya ocurrió la vez anterior, hace poco más de un año, también como Presidente, pero a último momento de este miércoles se agregaron actividades en el Gran Mendoza.