Poder adquisitivo de los hogares: los gastos fijos representan el 23% de los ingresos

Para este año se prevé un ajuste en los servicios algo que, sumado al incremento de los alquileres, golpeará aún más los bolsillos de los argentinos y pondrá presión al ingreso disponible de los hogares , que se intensificó en los últimos meses por el avance de los gastos fijos y el peso creciente de las deudas.

De acuerdo a un análisis de Empiria, los gastos fijos representaron el 22,7% del ingreso en noviembre, lo que implica un incremento de 7,4 puntos porcentuales respecto de hace dos años.

En esa línea, el ingreso disponible registró en noviembre una caída real del 1%, lo que representa la mayor disminución desde febrero de 2024. Desde agosto, mes en el que alcanzó su nivel más alto desde noviembre de 2023, acumula una baja del 2,1% en tres meses consecutivos de retroceso.

Aún así, y por efecto de una base de comparación baja y el arrastre estadístico de 2024, el informe señaló que el ingreso disponible en 2025 tendría un aumento del 12% respecto al año anterior.

Sin embargo, la tendencia muestra una desaceleración hacia la mitad del año y una reducción en el último trimestre. En diciembre de 2025, el incremento interanual arrojaría una suba del 5% frente al mismo período de 2024, pero aún quedaría 3,7% por debajo de diciembre de 2023.

Qué pasará con los ingresos en 2026

Para este año, si la inflación continúa desacelerándose, se prevé una leve mejora del ingreso disponible, calculada en torno al 1%.

"En una economía más estable y con mayor previsibilidad, los horizontes se alargarían y el crédito de largo plazo (primero prendarios, luego hipotecarios) ganaría participación", apuntó la consultora.

Y agregó: "La reducción de la inflación es uno de los factores explicativos, por dos motivos: primero, porque sienta las bases de una economía con mayor crédito, pero, también, porque la abrupta reducción de la inflación no dio tiempo a cambiar el hábito de consumo. Con inflación alta, las cuotas se licuan y el peso en el ingreso es menor".