Pina, de Bodegas Argentinas: "El acuerdo no es para festejar, es un camino necesario"

El Director Ejecutivo de Bodegas Argentinas, Juan Carlos Pina, dialogó con el programa After Office de MDZ Radio tras el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y se mostró cauteloso al expresar su conformidad.

"Nosotros creemos que es bueno, más allá de que no conocemos los detalles. No es para festejar ni para no festejar, es un camino necesario. Además hay que tener en cuenta que esto no es para mañana, hay plazos y procedimientos a respetar", arrancó diciendo Pina.

"El mercado externo para la industria vitivinícola es crecimiento, es futuro. Esto es una señal a otros mercados que nos estamos abriendo al mundo", continuó el titular de Bodegas Argentinas.

Al momento de referirse a los temores o amenazas que representa un tratado de este tipo, Pina apuntó a corregir los defectos de nuestro país.

"Si tenemos debilidades propias, este acuerdo nos va a permitir que aligeremos los temas que nos quitaron competitividad desde 2010. Es comprensible que más de uno pueda tener preocupación. Los temores pueden ser que nos invadan vinos de países europeos, pero Chile tiene acuerdos de este estilo hace muchos años y cuando vamos tomamos vino chileno", aseveró.

Finalmente, y siempre con cautela por lo reciente del acuerdo, Pina expresó optimismo: "No solo veamos el vino que puede llegar a venir, pensemos en el potencial que se nos genera a nosotros en Europa".