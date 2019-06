El actual comercio entre la Argentina y la UE se ubica en US$ 20.000 millones

El intercambio comercial entre la Argentina y Europa se ubicó en 2018 en US$ 20.000 millones, de acuerdo a los registros del Indec, en una relación deficitaria para la economía local que consiste en exportaciones agroalimentarias e importaciones industriales.

Durante 2018, el comercio entre Mercosur y la Unión Europea llegó a US$ 99.600 millones; del total, la UE vendió a la Argentina US$ 10.600 millones y compró a este país US$ 9.600 millones.

En el primer cuatrimestre de 2019, Argentina exportó a la UE US$ 2.399 millones pero importó US$ 3.145 millones, lo que reflejó un déficit de US$ 746 millones.

En abril pasado, las exportaciones argentinas totalizaron US$ 720 millones con lo que registraban una caída de 5,8% en relación al mismo mes del año anterior, con una reducción nominal de US$ 44 millones.

Del total de 28 naciones que componen la Unión Europea, cinco de ellas concentran 72% de las exportaciones argentinas hacia el bloque: los Países Bajos, España, Alemania, Italia y Reino Unido, en ese orden de importancia dentro del total de ventas externas de nuestro país al bloque de la UE.

El 51% de las exportaciones totales de la Argentina hacia la Unión Europea está distribuido en sólo tres productos.

En primer lugar se ubicaron harina y pellets de la extracción del aceite de soja que representó 29,8% del total.

Luego, el biodiesel y sus mezclas, que participaron con 16,3% de las exportaciones argentinas a Europa.

Y el tercer lugar fue para la carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada, que concentró 4,9% de las ventas nacionales al bloque europeo.

En este último escenario del intercambio con la Unión Europea, del total de las importaciones argentinas provinieron, al cierre del primer cuatrimestre de este año, en 69,1% desde Alemania, Italia, Francia, España y Reino Unido, en ese orden de importancia.

Las compras de Argentina a Alemania representaron 31,2% del total adquirido en Europa.

En abril de 2019, las importaciones desde Europa alcanzaron US$ 737 millones, lo que implicó una reducción de US$ 302 millones, una baja de 29,1% respecto a igual período del año anterior.

Argentina compra a Europa máquinas, artefactos mecánicos, productos farmacéuticos, aparatos y material eléctrico, automóviles, tractores, "velocípedos y demás vehículos terrestres", según la definición del Indec.

En particular, este año se registró una baja de importaciones de piezas y accesorios para bienes de capital.