Petróleo con precios estables, gracias a la crisis de Venezuela y datos favorables en la economía de EE.UU.

Este miércoles los precios del petróleo se mantuvieron casi sin cambios tanto en las operaciones en Europa con el crudo Brent del Mar del Norte como en las cotizaciones en el mercado norteamericano del West Texas Intermediate (WTI) , luego de cinco ruedas de subas por las tensiones en el Caribe entre Estados Unidos y Venezuela .

En este desempeño también influyeron los buenos datos de crecimiento económico de Estados Unidos, aunque el volumen de las operaciones fue limitado, en el contexto de una semana corta por las celebraciones navideñas.

Los futuros del petróleo Brent con vencimiento en febrero subieron cerraron con una caída marginal de 0,14% hasta los 62,29 dólares por barril, en tanto los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) avanzaron en el borde en torno a 0,03% hasta los 58,40 dólares por barril.

Si bien las pizarras mostraron cierta estabilidad en los precios, lo cierto es que los operadores siguen con atención lo que está ocurriendo en el mar Caribe frente a las costas de Venezuela, lo que en algún sentido mantuvo la tensión en el mercado y sostuvo los precios en las últimas cuatro ruedas.

El principal riesgo es la capacidad de suministro de Venezuela, en estos momentos amenazado por acciones militares de la flota estadounidense, pero los analistas también observan el desempeño de la economía de EE. UU. en el tercer trimestre.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c997g82jzvro El portaaviones Ford aguarda en el Caribe frente a las costas de Venezuela, elevando la tensión en la zona. Getty Images

"Los riesgos geopolíticos siguieron siendo un pilar clave para el crudo, y las tensiones entre Washington y Caracas reavivaron la preocupación por las exportaciones petroleras venezolanas", destaca un análisis de Senad Karaahmetovic para Investing.com.

Oferta de Venezuela

Al respecto, recuerda que Estados Unidos intensificó recientemente las medidas de cumplimiento contra los buques vinculados con los envíos de crudo venezolano, "lo que aumenta la posibilidad de una reducción en los flujos de suministro del miembro de la OPEP".

La producción de Venezuela no es tan relevante en términos de volumen según los parámetros globales, sin embargo, los analistas afirman que "cualquier interrupción refuerza una prima de riesgo más amplia en un momento en que los mercados siguen siendo sensibles a las perturbaciones geopolíticas".

Economía de EE.UU.

El otro motor de los precios del petróleo fueron los alentadores datos económicos de EE.UU., luego de que mostraran que la economía de ese país creció a una tasa anualizada del 4,3% en el tercer trimestre.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c8xdwjw2l9yo El presidente Trump asegura que Venezuela le robó petróleo y tierras a su país. Doug Mills/ Reuters

Al arrojar una lectura mejor a la prevista, incluyendo continuidad del gasto de los consumidores y la actividad empresarial, esto contribuyó a aliviar la preocupación por una desaceleración de la economía en el mayor demandante de petróleo a nivel global.

Hubo sin embargo, un bajo volumen de operaciones este miércoles, tanto en los mercados de Estados Unidos como de algunas partes de Europa, debido a que operaron en horarios reducidos por la Nochebuena, mientras que permanecerán cerrados el jueves por Navidad. En Asia también será una semana con escasa participación por las fiestas de fin de año.