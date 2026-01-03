Petróleo, poder y Trump: cómo quedará el precio del crudo tras el sacudón político en Venezuela

El derrocamiento del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de Estados Unidos volvió a colocar al petróleo en el centro de la escena global. El impacto político fue inmediato, pero los mercados miran más lejos: qué puede pasar con el precio del crudo , cuánto pesa hoy Venezuela en la oferta mundial y cuál es el verdadero trasfondo geoestratégico del conflicto.

En este sentido, desde Minergy , analizaron que la crisis se aceleró tras la unilateral ofensiva militar estadounidense y la detención de Nicolás Maduro , quien fue trasladado fuera del país junto a su entorno más cercano.

Washington justificó la acción en el combate al narcotráfico y la “ilegitimidad del régimen”, mientras Caracas denunció una agresión directa con fines económicos.

Más allá del relato político, el episodio volvió a exponer un dato estructural: Venezuela concentra las mayores reservas probadas de petróleo del mundo , lo que la convierte, inevitablemente, en una pieza clave del tablero energético. El derrocamiento del chavismo aparece así no solo como un hecho político, sino como un evento con potencial impacto sobre flujos de crudo, sanciones, licencias y alianzas estratégicas.

En el corto plazo , el efecto sobre las cotizaciones internacionales es limitado . La producción venezolana ronda entre 800.000 y 900.000 barriles diarios , muy lejos de los más de 3 millones que bombeaba a fines de los 90. Incluso un cambio político no habilita un shock inmediato de oferta capaz de desbalancear un mercado que consume alrededor de 105 millones de barriles diarios .

Los traders descuentan que cualquier recuperación productiva requerirá años de inversión, modernización tecnológica y estabilidad institucional. Por eso, el impacto actual se canaliza más por expectativas y riesgo geopolítico que por barriles reales entrando al mercado.

Por qué la OPEP no no lo permitirá

Un factor clave que actúa como ancla es la OPEP. Incluso ante un eventual cambio de gobierno en Caracas, el cartel no permitiría que Venezuela dispare su producción de forma abrupta. Un aumento desordenado hundiría los precios y dañaría tanto a productores tradicionales como al shale estadounidense.

Expertos del sector coinciden en que nadie quiere un barril por debajo de los USD 60. Ni Arabia Saudita —aliado estratégico de Washington— ni los países de la OPEP tienen incentivos para provocar un colapso del mercado. En ese marco, Venezuela seguiría sujeta a cuotas y acuerdos, aun con un giro político profundo.

EE.UU., interés energético y geoestratégico

Para Estados Unidos, el petróleo venezolano ya no es crítico desde el punto de vista del abastecimiento. El país es hoy el mayor productor mundial gracias al shale. Sin embargo, el crudo extrapesado venezolano encaja perfectamente en las refinerías del Golfo de México, lo que mantiene vivo el interés industrial.

El peso mayor está en la geopolítica: reducir la influencia de China, Rusia e Irán en América Latina y reordenar el mapa de poder regional. El petróleo explica parte del interés, pero el objetivo es estratégico y de largo plazo.

El atraso tecnológico como límite

Aunque Venezuela posee el mayor volumen de reservas del planeta, su crudo es extrapesado, requiere diluyentes importados y tecnología compleja. Sin una reconstrucción profunda del sector —que demandaría decenas de miles de millones de dólares y al menos una década—, cualquier impacto sobre el mercado global será gradual.

. El sacudón político agrega volatilidad y ruido, pero el mercado descuenta que no habrá petróleo rápido. La OPEP contiene los precios, la tecnología limita la oferta y el petróleo venezolano vuelve a ser, más que un factor inmediato de precios, una pieza clave del ajedrez geopolítico global